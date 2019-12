I giovani e la costituzione: il diritto/dovere allo studio

Martedì 10 dicembre ore 19 in Sala Veratti per il ciclo: “I giovani e la Costituzione” avrà luogo un evento ispirato agli articoli 33 e 34 della Costituzione. Con la partecipazione di Luisa Oprandi dirigente scolastico, si approfondirà il tema del diritto/dovere allo studio, nella sua applicazione di ogni giorno. Del sogno costituzionale il diritto allo studio è probabilmente il più pregnante tra i diritti inviolabili. Non a caso recentemente il premio Nobel per la Pace è stato assegnato a Malala, la ragazzina che si batte per il diritto allo studio di tutti i bambini del mondo. L’incontro sarà introdotto a nome del Centro Storico italiano da Santi Moschella