Aiac premia l’amministratore dell’anno e pensa alle “scarpette nel cuore”

Venerdì 13 Dicembre si è tenuta l’annuale cena di Natale di Aiac a Villa Cagnola a Gazzada Schianno (VA) organizzata e coordinata da 23&20 di Sonia Milani.

Durante la cena abbiamo raccolto 1200 euro che sono stati destinati a due progetti di responsabilità sociale sul territorio di Varese.

Il primo progetto è “Green event, Progetto Scarpette nel cuore” ideato per la realizzazione di una scuola di danza sportiva in carrozzina nella città di Varese. L’intento è, non solo di coinvolgere le coppie in un’attività ludica, ma anche quello di trovare delle abilità per intraprendere una carriera agonistica, con l’obiettivo di far diventare Varese un polo importante per la pratica di questo sport.

Aiac, per nome del Presidente Andrea Leta ha donato 600 per una borsa di studio. ritirata da Gabriella Cameli, Presidente Green Event.

Il secondo progetto “Associazione nazionale mutilati invalidi civili” per l’ abbattimento delle barriere architettoniche. Sono stati donati altri 600 euro, consegnati al Silvano Perrotta, Presidente ANMIC sede Provinciale di Varese.

La serata ha decretato anche l’amministratore dell’anno AIAC della Provincia di Varese.

Ha vinto il premio Raoul Lucchina, che ha studio in Varese: ha seguito le orme del padre Giuseppe, che lo ha portato in cantiere e in ufficio dove ha cominciato ad impratichirsi e prendere coscienza dell’attività professionale. Concluso il praticantato, dal 1997 è abilitato alla libera professione.

Da allora, all’interno dello studio, unitamente all’usuale attività professionale si occupa prevalentemente di Amministrazione Condominiale, che esercita secondo standard qualitativi di eccellenza anche in ragione degli insegnamenti ricevuti dal padre e della lunga esperienza maturata. Con lui sono stati premiati: Daniele Mariani-Michele Rivolta-Tiziana Di Santo- Stefania Trotta per l’impegno.