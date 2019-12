Al PalAlbani arriva l’Unterland: i Mastini non vogliono concedere punti

A meno di 48 ore dal successo straripante ottenuto a Como, i Mastini tornano sul ghiaccio – questa volta in casa – per affrontare gli Unterland Cavaliers, sintesi per ora non troppo riuscita delle realtà di Egna e Ora, che fino all’anno scorso si presentavano separate ed erano in grado di giocare per i piani alti della Italian Hockey League.

In questa stagione, la selezione della Bassa Atesina, ha faticato a prendere quota ma il successo di giovedì sera sull’Alleghe (7-5) ha permesso alla squadra di Zbontar di lasciare proprio alle Civette l’ultimo posto in classifica. Il divario, rispetto ai gialloneri, resta però molto ampio e il fatto che il match si disputi al PalAlbani – sabato 14 dalle 18,30 – è un ulteriore punto a favore dei ragazzi di coach Da Rin, lanciati all’inseguimento del Merano capolista e pressoché già qualificati ai playoff visto il larghissimo vantaggio sul settimo posto.

Battere l’Unterland però è necessario: sarebbe un delitto lasciare per strada punti pesanti (nella seconda fase si riparte dalla metà del bottino ottenuto nella prima), e quindi è necessario mantenere alta la concentrazione. Gli avversari non hanno un attacco molto prolifico, ma l’innesto dell’americano Stealay è stato subito importante, con due gol e un assist ai danni dell’Alleghe nel match di esordio. In porta ci sarà uno tra Tizian Giovannelli, giovane ma già con un buon passato, e l’ancora più “verde” Moritz Steiner impiegato nel match infrasettimanale. In entrambi i casi l’attacco dei Mastini può sfruttare il vantaggio in termine di esperienza e il mostruoso impatto sul campionato di Daniel Ross Tedesco che in tre partite ha già fatto segnare 12 punti, con 6 gol e altrettanti assist. Di certo però mancherà Daniele Odoni, squalificato per due giornate a seguito di una spinta con il bastone a gioco fermo ai danni di un avversario nel corso del derby di Como. Un’ingenuità rilevata dagli arbitri e prontamente punita dal giudice sportivo (il Mastino non aveva precedenti, altrimenti la sanzione sarebbe stata maggiore) che ha anche inflitto 200 euro di multa alla società.

La partita del PalAlbani sarà diretta dai signori Egger e Volcan e verrà trasmessa su Radio Village. Sugli spalti però ci si augura di nuovo una presenza massiccia dopo il “sacco” di Como, anche perché la gara contro i Cavaliers è l’ultima sul ghiaccio di casa per il 2019 e della prima fase del torneo. Il Varese infatti dovrà poi giocare ad Appiano sabato 21 e a Cavalese sabato 28 dicembre. All’ingresso della pista sarà possibile acquistare il nuovo merchandising dei Mastini Varese: cappellini, cuffie, felpe, sciarpe e tanto altro.