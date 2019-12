Al Santuccio arriva il “Canto libero” di Battisti

Lucio Battisti è stato fra i più grandi e innovativi cantanti e musicisti di sempre ed è considerato una delle massime personalità nella storia della musica Italiana sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come compositore per altri artisti.

Le sue canzoni, in gran parte portate al successo con Giulio Rapetti, in arte Mogol, resteranno per sempre nel panorama musicale ( tuttora tra le più ascoltate ogni giorno ) e, in questo clima natalizio, desideriamo offrirvi la possibilità di riascoltarle dal vivo dalle splendide voci di Mary Gargy e Isabella Salamone.

Al Teatrino Santuccio di Varese arriva ora la serata “Il mio canto libero ( tu chiamale se vuoi…Emozioni)”, un viaggio musicale dove il pubblico potrà cantare con Mary e Isa in un clima festoso e di serenità scambiandoci i migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno Nuovo sperano che il 2020 sia ricco di salute, di lavoro e tanta armonia.

L’appuntamento è per domenica 8 dicembre al teatro Santuccio di Varese dove, a partire dalle ore 20.15 è previsto un rinfresco con spumante e dolci natalizi e, dalle ore 21 le note, i testi e le voci di tutto il pubblico saranno i protagonisti della serata.

I biglietti ingresso (10€ – tutto compreso) sono acquistabili presso il Nuovo Bar di piazza Repubblica, 5 a Varese mentre la direzione artistica è di Maurizio Benetazzo.