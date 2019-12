Al Twiggy il Natale si canta con il karaoke. Domenica An Early Bird

Il fine settimana di Twiggy inizia con la serata dei Dj resident, venerdì con musica dalle 22 e 30. Il giorno dopo, sabato 21 dicembre, torna il karaoke di Ariele Frizzante dove non mancheranno i brani dedicati al Natale. Non il solito karaoke ma un’occasione per cantare a squarciagola le canzoni più amate di sempre e quelle che non vorreste mai sentire, ballando e divertendosi. Dalle 22 e 30.

Domenica invece, l’appuntamento è con An Early Bird, al secolo Stefano De Stefano, cantautore e polistrumentista. La sua carriera inizia nel 2006 a Napoli con i Pipers, band che nasce britpop e diventa alt. folk: nel corso di 10 anni realizza 3 album riscuotendo l’attenzione di realtà come NME, Rai, XFM, MTV e Virgin Radio, suonando in tour al fianco di artisti come The Charlatans, Ian Brown, Starsailor, Ocean Colour Scene e Turin Brakes. É stato inoltre scelto per aprire alcuni concerti italiani di Jack Savoretti, Joshua Radin, Piers Faccini e Rachel Sermanni. La svolta solista avviene nel 2017 dopo alcuni concerti suonati da solo in Europa: da quel momento inizia un percorso di scrittura che lo porta a pubblicare il primo album “Of Ghosts & Marvels”, uscito nell’ottobre del 2018 per Dead Bees Records e Riff Records. Il disco ha superato i 300mila ascolti su Spotify ed è stato promosso con un tour europeo di 45 date in giro per 8 paesi che lo ha visto anche aprire i concerti di Jake Bugg, Dan Owen, S.Carey, Stu Larsen e Grant Lee Phillips. Dalle 21 e 30.

Le serate sono ad ingresso libero. Twiggy è in Via De Cristoforis, a Varese.