Albizzatesi illustri: Al maresciallo Foti e al presidente Milani il “Padelat” 2019

Al maresciallo dei carabinieri Andrea Foti e al presidente di Valdarno eventi Franco Milani va il premio Padelat 2019 di Albizzate, la massima benemerenza civica assegnata dal Comune ai cittadini che si sono distinti per le attività svolte nella comunità.

Con la cerimonia pubblica di mercoledì 18 dicembre l’amministrazione comunale ha assegnato le benemerenze e le borse di studio 2018/2019 tra i cittadini albizzatesi.

Tra gli attestati delle civiche benemerenze ci sono anche il riconoscimento a Maria Teresa Grossi, proposta dalle amministrazioni comunali di Albizzate e Solbiate Arno per aver ricoperto per 34 anni con dedizione e gratuità il ruolo di Presidente del Consorzio per il servizio Assistenza ai Servizi sociali fra i comuni di Albizzate e Solbiate Arno.

A Carla Pastori e Dino Marabotti per il servizio che prestato al santuario di Valdarno e a Michele Forestiero per il volontariato all’interno della scuola in ambiti tecnologico.

Infine, il premio Padelat, antico appellativo dei cittadini albizzatesi, è stato consegnato a due persone. La prima il maresciallo Andrea Foti. Questa la motivazione:

Per la sua disponibilità ed il risvolto umano che da alla sua attività e per essere da dieci anni comandante dell’Arma dei Carabinieri ad Albizzate. Ad ottobre 2019 sono stati dieci anni che il Maresciallo Foti è al comando dell’Arma dei Carabinieri ad Albizzate ed oltre ad effettuare il proprio lavoro con coscienza ha offerto molte opportunità alla gente di Albizzate. Tiene diversi incontri per spiegare come difendersi dalle truffe, è disponibile a ricevere i cittadini in Comune mensilmente al fine di affrontare le loro problematiche assieme al Sindaco e non nega mai la propria disponibilità rapportandosi con le persone, oltre che in modo professionale, con un risvolto umano che facilita il dialogo non creando alcun divario tra istituzione e cittadino

E a Franco Milani con questa motivazione:

Per aver dato vitalità alla frazione di Valdarno realizzando e coordinando eventi in qualità di Presidente di Valdarno Eventi e presidente della consulta di Valdarno. Dal 2004 alla guida di Valdarno eventi è riuscito a dare vitalità alla frazione grazie all’organizzazione di parecchie manifestazioni, in primis la festa di Valdarno. Ha tenuto sempre il gruppo unito ed in vita l’associazione quanto il numero di era ridotto, ha coordinato eventi culturali in collaborazione con le diverse amministrazioni e la parrocchia creando momenti di aggregazione e ciò ha permesso inoltre di raccogliere fondi a beneficio delle due scuole infanzia e primaria, oltre a poter intervenire a favore dell’oratorio e del santuario mariano con alcuni lavori di abbellimento e sopperire a delle necessità. E’ Presidente della Consulta di Valdarno da quando la stessa è stata costituita e riferimento del rione di Valdarno nell’ambito della festa compatronale e in tutte le organizzazioni dei rioni.

La Festa di Natale è stata anche l’occasione per consegnare le borse di studio ai ragazzi che meglio si sono comportati nell’anno scolastico 2018/2019. Ecco chi sono stati premiati:

ALESSANDRA DUCHINI con il punteggio di 8,23/10

GAIA SCAZZOSI con il punteggio di 8,36/10

RICCARDO STRAZZARI con il punteggio di 8,50/10

DOHA NAHAL con il punteggio di 8,50/10

MENCAGLIA BENEDETTA con il voto di maturità 95/100

Ed è stata segnalata per avere ottenuto un ottimo punteggio POZZI VANESSA con il voto di maturità 94/100 attualmente iscritta a Ca Foscari a Venezia

Durante la serata sono stati presentati alla cittadinanza anche i giovani che entrano a far parte dello staff comunale grazie ai progetti di servizio civile Nazionale: