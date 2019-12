Alla Coop la frutta di stagione sostiene la prevenzione oncologica

Grazie al progetto Mangia sano la salute vince, le isole Smartfood presenti nei negozi Coop Lombardia aiutano a ricordare la stagionalità di frutta e verdura, e dal 5 al 31 dicembre sui prodotti Smartfood il 5% della vendita verrà devoluto a sostegno delle attività dell’Istituto Europeo di Oncologia.

All’interno delle isole presenti nei negozi Coop Lombardia ci sono anche le cassette dedicate ai prodotti ortofrutticoli. La cassetta da 2 chili di clementine, disponibili in tutti i negozi, sono in vendita ad un prezzo speciale di 1,49€ al kg, mentre il sacchetto da 2 kg con misto frutta secca al prezzo di 9,90€. Parte del ricavato della vendita di entrambi i prodotti verrà devoluto per sostenere le attività della Fondazione IEO-CCM, dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino.

“Siamo felici di questa partnership con COOP Lombardia- afferma Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione IEO-CCM – che ci offre l’opportunità di comunicare temi importanti come la prevenzione e la corretta alimentazione, raggiungendo un ampio pubblico attraverso modalità immediate e facili da comprendere”.

“La tutela delle persone e della loro salute è da sempre uno dei cardini della nostra mission – sottolinea Alfredo De Bellis, vice presidente Coop Lombardia – e siamo sempre attenti ad offrire ai clienti prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. Il progetto con IEO ci permette di presentare ai consumatori un servizio ulteriore nell’ambito del benessere e della sana alimentazione.”