Anche in Galleria Ghiggini si presenta “E serbi un sasso il nome”

E’ alla galleria Ghiggini il secondo appuntamento varesino con la presentazione di “E serbi un sasso il nome”.

Gli autori Elisabetta Cacioppo e Massimo Tafi, dopo il successo della presentazione alla Biblioteca “Bruna Brambilla” presenteranno, per la seconda volta a Varese il loro suggestivo libro, che racconta le vite di persone qualsiasi incontrate nei cimiteri d’Italia, la cui vita per una volta non si esaurisce nelle semplici date di nascita e di morte.

Frutto di una paziente ricostruzione, si tratta di storie bellissime e sconosciute che restituiscono alle persone la loro dignità di viventi, raccontandone virtù e debolezze.

L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre alle 17.30 alla galleria Ghiggini, in via Albuzzi 17 a Varese.

La presentazione del libro è a cura di Matteo Inzaghi, letture a cura di Claudia Donadoni.