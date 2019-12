Allagamento allo stadio. Banfi: “Sembra la fabbrica del Duomo”

Allagamento nella sede dell’Atletica Osa.

All’interno dello stadio comunale Colombo Gianetti di via Biffi l’acqua è penetrata all’interno dei locali dell’associazione sportiva. Il problema è stato tamponato dai volontari con giornali e stracci per asciugare l’acqua penetrata per via delle forti piogge dei giorni passati.

Sul tema interviene Francesco Banfi, consigliere comunale indipendente: «Martedì 3 dicembre per motivi personali mi sono recato allo stadio comunale “Colombo-Gianetti” e ho trovato la sede della sede atletica OSA cosparsa di giornali con cui si stava raccogliendo l’acqua risultante dall’allagamento occorso domenica 1 dicembre. La situazione di cui sono stato testimone si è verificata a due giorni dal fatto principale. Con ogni probabilità sembra si tratterebbe degli scarichi non funzionanti degli spogliatoi posti proprio sopra al locale segreteria – commenta Banfi, che ha provveduto a mandare una mail agli uffici comunali competenti -. Ormai è assodato che lo stadio per l’amministrazione Fagioli è la fabbrica del Duomo: non ha ancora fatto in tempo a finire un’opera che quella precedente deve essere ripresa. Visto i cospicui fondi pubblici destinati, nell’interesse dei cittadini credo che l’amministrazione debba spiegare cosa sta accadendo allo stadio e per quale ragione le opere non riescono mai ad essere considerabili come concluse».