Animazione Turistica: diventa un supereroe grazie a Stars Be Original

Ecco la ghiotta occasione per chiunque fosse interessato a diventare supereroe. Niente divise sgargianti e mantelli purtroppo, né corsi di approfondimento su come spiccare il volo o lanciare raggi laser dagli occhi.

Ironia a parte, l’occasione di fare qualcosa di speciale Stars Be Original la offre per davvero. Se l’animazione turistica rientra nelle vostre corde, la possibilità di diventare super è davvero a portata di mano.

La storia e i numeri di Stars Be Original

Stars Be Original nasce nel 1998, in seguito ad un incarico con Rent Hotel per la gestione dell’animazione internazionale di 5 strutture alberghiere.

Fu il primo passo di un’avventura che prosegue spedita tutt’ora e non intende fermarsi. Il passaggio ufficiale all’attuale Stars Be Original avviene nel 2013. Le potenzialità sono quelle di una società leader nel settore turistico. A dimostrarlo sono i numeri:

• 20 anni di esperienza internazionale;

• collaborazioni con oltre 200 strutture in tutto il mondo;

• 800 animatori;

• oltre 1.000 collaboratori;

• 6.000 ospiti di media al giorno coinvolti e soddisfatti dalle attività ricreative proposte.

L’esperienza Stars Be Original non si ferma alle sole statistiche, benché siano già più che eloquenti. Le motivazioni e la voglia di migliorarsi sono il motore dell’entusiasmo, che spinge i membri di questa squadra a dare il massimo in ogni situazione.

La strada di Stars Be Original: tra innovazione formazione

I risultati ottenuti da Stars Be Original non sono frutto del caso: l’impegno e l’istintivo impulso a rinnovarsi hanno permesso il passaggio da sogno a solida realtà.

Il settore turistico ruota intorno a dei principi saldi, spesso fin troppo rigidi. La prima importante scommessa, vinta da Stars Be Original, è stata quella di guardare oltre le regole di base dell’ambiente in cui operava.

Si è, quindi, deciso di seguire la strada dell’innovazione. L’idea di declinare un lavoro dinamico e stimolante, come quello dell’animatore turistico, secondo le tendenze più recenti si è rivelato vincente.

Per questo motivo la scelta è stata quella di differenziare e specializzare i vari membri dello staff. L’animazione del futuro è fatta di:

• traveler;

• explorer;

• videomaker;

• influencer;

• scenografi;

• istruttori di fitness e molti altri…

Stars Be Original ha colto l’importanza del restare al passo con i tempi. La nostra attualità è caratterizzata dai social media, spesso incisivi nel nostro modo di rapportarci con il mondo.

L’intento dell’azienda è quello di creare una nuova generazione di animatori, in grado di intrattenere a 360°: dallo spettacolo alle foto e ai video postati e condivisi, l’ospite viene inserito in un’ottica qualitativa e di coinvolgimento attivo.

Dietro ogni novità si cela un lavoro accurato. In questo caso, per assicurarsi un retaggio futuro, fatto di ruoli innovativi nell’ambito dell’animazione, Stars Be Original ha curato molto attentamente l’aspetto della formazione.

Di qui l’importanza della Stars Factory, fucina di supereroi. I candidati vengono formati per 3 giorni, inseriti in un contesto che ricrea l’atmosfera che si respira in un villaggio turistico. Gruppi di 100 ragazzi vengono seguiti da 12 istruttori, preparandoli in tutte le discipline.

Vengono allestite delle classi dove è possibile cimentarsi in numerose attività:

• sport;

• gestione dei bambini;

• danza e fitness;

• simulazioni di situazioni tipiche all’interno dei villaggi;

• test linguistici.

Nulla viene lasciato al caso. La Stars Factory è il banco di prova perfetto per mettersi in gioco e mostrare tutte le proprie potenzialità.

Durante questi giorni di formazione gli aspiranti animatori avranno un assaggio della complessità del mondo dell’animazione turistica così come viene inteso da Stars Be Original.

Il profilo del supereroe: entrare a far parte di Stars Be Original

Stars Be Original è una realtà ormai affermata, come testimoniato dalle numerose collaborazioni con importanti enti turistici sparsi in tutto il mondo.

Nella concezione moderna di animazione turistica proposta dalla società rientrano aspiranti supereroi, persone straordinarie e ambiziose.

L’idea di base è un’evoluzione del concetto di intrattenimento. L’aspirante membro di Stars Be Original deve adottare la filosofia della società fino a diventarne un simbolo: l’entusiasmo e la dinamicità fanno il resto.

L’animatore deve essere il valore aggiunto della vacanza ed essere in grado di regalare emozioni uniche. Basti pensare alla figura dell’explorer, ruolo tra i più affascinanti e soddisfacenti nella squadra di supereroi di Stars Be Original. Questa figura, dalle grandi doti organizzative, guiderà gli ospiti in emozionanti tour esplorativi in località mozzafiato, arricchendo il loro soggiorno con un’esperienza indimenticabile.

Questo è solo uno dei tanti esempi: le figure arruolabili sono davvero numerose. Ciò che cerca Stars Be Original sono l’intraprendenza, l’energia e la voglia di stupire.

Quello che i membri della squadra cercano di donare è il calore del coinvolgimento in ogni momento della vacanza. Il grande nemico da sconfiggere è la noia, in grado di colpire persino in momenti insospettabili.

Il miglior modo per allontanare la minaccia della sonnolenza per gli ospiti è quello di fornire loro un ampio range di possibilità uniche e stimolanti. Considerando che i villaggi turistici pullulano di esponenti di tutte le fasce di età, ognuno di loro deve avere a disposizione figure professionali in grado di intrattenerle in diversi modi.

La qualità di Stars Be Original coinvolge tutti. Gli operatori avranno la possibilità di lavorare in località turistiche mozzafiato, inseriti in ambienti dinamici e stimolanti dove i punti di forza vengono esaltati. Gli ospiti possono godere di esperienze indimenticabili, svolgendo attività di tutti i tipi grazie alle competenze dei membri di Stars Be Original.

Anche le strutture stesse, infine, traggono giovamento dalla collaborazione con questa stupenda e vivace realtà. Grazie agli influencer, formati accuratamente da Stars Be Original, verranno elaborate delle strategie ad hoc di social media marketing. Foto, video, post, hashtag: tutta pubblicità di qualità per le strutture, che garantirà loro visibilità e flussi di nuovi ospiti.

Pronti per diventare supereroi? Stars Be Original vi aspetta!