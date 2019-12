Arianna Castiglioni cerca il pass per Tokyo agli Assoluti di Riccione

Non c’è tempo per riposare per Arianna Castiglioni, che dopo il bellissimo argento europeo di Glasgow scenderà in vasca a Riccione per i Campionati Assoluti Invernali.

La kermesse in Romagna inizierà martedì 12 dicembre e si concluderà sabato 14 dicembre.

Sarà l’occasione per Arianna Castiglioni di provare a fare il tempo che le permetterebbe di qualificarsi per le prossime Olimpiadi di Tokyo. Il tempo da battere per prenotare il posto in Giappone è 1″06″7, che è nelle corde della ranista bustocca (a Glasgow ha fatto 1’05″01)

Arianna scenderà in vasca alle ore 10.58 di giovedì 12 dicembre per le eliminatorie dei 100 rana, nel pomeriggio sono invece in programma le finali. Venerdì 13 ci saranno invece le gare dei 50 rana, che non è però disciplina olimpica.