Autoport, uno dei parcheggi a Malpensa più accreditati per sicurezze e affidabilità

La redazione ha avuto il piacere di intervistare il Dott. Giovanni Rossetti, Legale Rappresentante di Autoport SRL.

Autoport è un parcheggio a Malpensa, totalmente asfaltato e illuminato, con oltre 900 posti auto numerati a pochi minuti dall’aeroporto.

Quali sono i vantaggi del parcheggio Autoport?

Possiamo dire che non abbiamo solo un vantaggio e ne andiamo fieri. Le nostre armi vincenti sono una molteplicità di sinergie tra diversi servizi che mettono al centro il cliente. Punto di forza del nostro parcheggio è la sicurezza e l’affidabilità.

Autoport ha adottato una filosofia vincente per distinguersi dalla massa dei classici parcheggi a Malpensa, offrendo il servizio chiavi in mano. Infatti le chiavi restano in tasca al cliente. In questo modo può partire con la garanzia che la sua macchina non sarà mai spostata da dove l’ha lasciata prima di imbarcarsi all’aeroporto. Inoltre disponiamo di uno dei migliori sistemi di video sorveglianza, l’intero parcheggio è presidiato 24 ore su 24 e completamente recintato.

Dal vostro sito notiamo che effettuate anche il servizio di lavaggio auto.

Certo, eseguiamo un accurato servizio di lavaggio a mano sul posto con speciali prodotti che non richiedono l’utilizzo di acqua. L’auto non viene mai spostata, esattamente come promettiamo ai nostri clienti.

Inoltre disponiamo di ben 900 posti auto totalmente al coperto. Il veicolo è sempre protetto dagli agenti atmosferici. Il nostro parcheggio è completamente asfaltato e la vettura non prende mai polvere rispetto al classico parcheggio su terra. Il servizio di lavaggio viene eseguito in prossimità delle date di arrivo del cliente. In questo modo garantiamo sempre un servizio professionale e di eccellenza.

Offrite un servizio di navetta per accompagnare il cliente al terminal?

Certo, col nostro servizio “zero passi” il cliente parcheggia e le nostre navette vanno a prendere il cliente direttamente al posto auto a lui assegnato. In questo modo evitiamo di far spostare bagagli pesanti o di far bagnare il cliente in caso di pioggia, infatti il cliente potrà stare comodamente sotto la pensilina del suo posto auto. Siamo inoltre a soli 3 minuti dal terminal 1 e a 5 dal terminal 2.

Può dirci qualcosa in più in merito ai servizi aggiunti che offrite?

Approfittando della sosta del veicolo, i clienti possono prenotare il lavaggio completo dell’auto, inoltre il nostro staff può anche provvedere al rifornimento del carburante. Quest’ultimo servizio è molto comodo.

Può infatti capitare di ritrovarsi con il serbatoio quasi vuoto o comunque con carburante insufficiente per affrontare il viaggio di ritorno. In questo caso il Cliente deve lasciare al nostro staff la chiave dell’auto che sarà custodita in appositi spazi video sorvegliati e provvederemo a fargli trovare la macchina rifornita, per un rientro a casa senza pensieri.

Offriamo anche servizi di revisione, tagliando, cambio gomme così da permettere al cliente di approfittare della sosta presso Autoport per effettuare quei servizi che altrimenti chiederebbe un periodo di fermo auto.

Nel caso invece il proprietario dell’auto avesse un cane o un gatto non deve far altro che contattarci. Siamo convenzionati con una pensione per animali che dispone di oltre 5000 mq di parco ombreggiato e spaziosi box riscaldati durante l’inverno.

Offrite anche il Car Valet: di cosa si tratta?

Il Car Valet è la possibilità per il cliente di lasciare e di ritirare la propria auto direttamente in aeroporto, senza passare dal parcheggio.

Ovviamente in questo caso il cliente deve lasciare al nostro staff la chiave della macchina. Un incaricato provvederà a prendere in consegna l’auto e a parcheggiarla, al rientro sempre un nostro incaricato provvederà alla riconsegna in aeroporto, riuscendo a soddisfare i clienti più esigenti o quelli con particolare premura.

Come funziona il noleggio auto di Autoport?

Si tratta di un sevizio presente all’interno della nostra location, svolto da un nostro partner commerciale

“B-Rent”. Al cliente viene messa a disposizione una vasta gamma di auto tra le quali scegliere, sia per segmento che per prezzo.

In conclusione, ha qualche altra informazione da dare ai nostri lettori?

Vorrei concludere dicendo che sebbene puntiamo molto sulla professionalità e sicurezza abbiamo a cuore anche un’altra questione, quella della trasparenza.

Autoport mette a disposizione, per chi è alla ricerca di un parcheggio sicuro a Malpensa, un servizio telefonico attivo h24, 365 giorni all’anno ed il sito www.autoport.it dove, inserendo date e orari, è possibile preventivare il costo dell’intera sosta, trasferimenti compresi, senza sorprese.

Inoltre è possibile attivare delle comode convenzioni dedicate alle aziende o ai frequent flyers, facendo una richiesta nell’apposita sezione del nostro sito.

La nostra trasparenza si riflette non solo nel rapporto verso il cliente, ma anche nel rapporto con le istituzioni: per la massima tutela e trasparenza prediligiamo i pagamenti con mezzi elettronici, bancomat o carta di credito.

E c’è dell’altro, abbiamo da poco spento la prima candelina, un anno di attività e per questo abbiamo messo in atto un’iniziativa davvero speciale “PROGET 365 TREES”. Autoport Parking, come lo dimostra la nostra location, è molto sensibile alle problematiche ambientali.

Di cosa si tratta?

La flora è essenziale per la vita degli esseri umani, ogni albero, tramite il processo di fotosintesi clorofilliana, produce in media 20-30 litri di ossigeno al giorno che corrispondono al 10% del fabbisogno di ogni persona.

Da questo semplice dato è evidente quanto le foreste siano importanti per il nostro benessere e per la nostra sopravvivenza.

Per questo motivo abbiamo deciso di dare un piccolo ma concreto contributo al miglioramento del pianeta, lanciando “project 365 trees “.

Il progetto consiste nel destinare parte del ricavato della nostra attività per convertire terreni incolti in aree boschive.

La nostra mission inizia con l’impegno a mettere a dimora un albero al giorno, quindi 365 alberi il primo anno di attività, con l’obiettivo di incrementarne il numero annuo col progressivo aumento del fatturato

sino a raggiungere nei prossimi anni la messa a dimora di 365 alberi ogni mese!

Tutto questo sarà possibile grazie al nostro costante impegno nel mettere in atto tutta la nostra capacità imprenditoriale per far crescere la nostra azienda, ma sarà possibile essenzialmente grazie ai nostri clienti che

scegliendo Autoport come fornitore di servizi, ci metteranno nelle condizioni di realizzare “project 365 trees“.

Come gli oceani sono composti da miliardi di gocce d’acqua, anche le foreste del pianeta sono formate da miliardi di alberi e noi daremo un piccolo ma costante ed importante contributo per migliorare la salute del nostro pianeta.

Sarà possibile seguire su fb, instagram e youtube l’evoluzione del nostro progetto.