Avviso di selezione pubblica per l’individuazione di un “direttore operativo”

La C.S.P. srl (Castellanza Servizi e Patrimonio), con sede in Via Vittorio veneto, 27 a Castellanza (VA), in ossequio al Regolamento interno

direttore operativo

I candidati sono invitati entro il giorno 10.01.2019 alle ore 12.00 a compilare On-Line sul Sito della società www.cspcastellanza.it nell’apposita sezione “offerte di lavoro” la domanda di selezione.

L’individuazione del candidato più idoneo avverrà con l’analisi comparativa della documentazione e dei curricula presentati dai candidati selezionati e in base ad un colloquio.

Gli interessati potranno prendere atto di tutti gli elementi necessari per presentare la candidatura e visionare la copia integrale dell’avviso di selezione sul sito Internet della Società, per informazioni scrivere mail a info@cspcastellanza.it

Castellanza

L’Amministratore Unico, Livio Frigoli