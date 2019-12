Dirigenti, sindacalisti e lavoratori della Quanta System al lavoro per l’ambiente

L’attenzione per la cura dell’ambiente contagia anche aziende di settori diversi. E’ il caso della Quanta System s.p.a. di Verghera di Samarate, azienda leader nella produzione di sistemi laser per uso medicale. Se la mission dichiarata è quella di prendersi cura delle persone attraverso la produzione di sistemi chirurgici e estetici sempre più performanti, nell’ultimo periodo l’azienda ha deciso di sposare la causa ambientalista portata avanti da un gruppo dei suoi lavoratori appartenenti alla sigla sindacale FIOM CGIL.

Da un paio di mesi infatti ha preso vita all’interno della realtà produttiva l’associazione informale “Partetuttodanoi” che si è data come obiettivo la cura e la pulizia delle aree verdi prospicenti il sito produttivo. A raccontare il lavoro dell’associazione è Antonio Premazzi: «In una decina di uscite, svolte tutte nell’orario normalmente dedicato alla pausa pranzo, i lavoratori coinvolti hanno raccolto una considerevole mole di rifiuti di ogni genere.

La causa ambientale però non riguarda solo una categoria ristretta di persone, infatti l’iniziativa ha varcato i cancelli dell’azienda coinvolgendo l’amministrazione pubblica, operatori commerciali, rappresentanti dell’associazionismo locale e liberi cittadini. Nel pur breve periodo di attività l’associazione “Partetuttodanoi” ha inoltre organizzato un evento di pulizia dei boschi di Crugnola di Mornago (evento che si ripeterà con scadenza fissa l’ultimo sabato di ogni mese) e ha contribuito alla manutenzione straordinaria dell’Oasi felina Felixlandia di Cantù impiegando esclusivamente materiali di recupero».

L’azione ha raccolto unanimi consensi. Prova ne sono gli interventi a riguardo dei due RSU Roberto Tomarchio e Stefano Galmarini, rispettivamente al convegno “Cambiamenti climatici: la piattaforma della CGIL per lo sviluppo sostenibile” e al Direttivo di FIOM CGIL Varese.

L’azienda non ha voluto far mancare il suo plauso riconoscendo, attraverso le parole del Direttore Generale Girolamo Lionetti, i meriti dell’azione ai lavoratori che l’hanno messa in campo durante la consueta cena di fine anno aziendale. Inoltre l’Amministratore Delegato di Quanta System e Direttore Generale del Gruppo El.En., di cui Quanta System fa parte, Ing. Paolo Salvadeo ha voluto con sé una delegazione dei lavoratori impegnati durante un evento pubblico svoltosi nella sede di Calenzano (FI).

Quanta System, che ha da subito sostenuto l’azione dei suoi lavoratori con l’acquisto di pinze telescopiche e guanti per facilitare la raccolta dei rifiuti abbandonati, è rimasta profondamente colpita dall’opera e ha deciso di mettere in campo essa stessa delle azioni concrete a sostegno della causa ambientale. La prima, suggerita dalla stessa RSU, pur nella sua semplicità, indica con chiarezza la strada intrapresa. Nel pacco di Natale è stata regalata a ogni dipendente una borraccia con il dichiarato intento di ridurre, se non azzerare, l’utilizzo di bicchieri di plastica per approvvigionarsi di acqua dagli appositi distributori.

Da qualche settimana sono stati inoltre addottati sistemi di temporizzazione e sensori di presenza per quanto riguarda l’illuminazione degli ambienti. Gli obiettivi dell’azienda in campo ambientale per il 2020 sono il potenziamento della raccolta differenziata, l’analisi dei materiali di imballaggio, la sostituzione della plastica convenzionale con bicchieri e tovagliette di materiale biodegradabile e compostibile.