Banfi gela il “Mari”, la Castellanzese fa lo sgambetto al Legnano

Legnano e Castellanzese si presentavano allo scontro con 23 punti di differenza in classifica, i lilla arrivavano da uno splendido momento di forma con otto vittorie di fila mentre la Castellanzese aveva ottenuto un solo successo nelle ultime undici giornate. (Foto Castellanzese.com)

Tutto sembrava indirizzare i pronostici dalla parte dei lilla, invece il campo ancora una volta ha ribaltato tutto e a portarsi a casa i tre punti e la posta in palio sono stati i neroverdi.

A decidere il match è stata la rete di Banfi, attaccante classe 2000 di proprietà della Pro Patria, al 36′ del primo tempo. La Castellanzese ha dimostrato maggior cinismo, riuscendo a trasformare in rete una delle poche occasioni della gara, mentre il Legnano è stata una giornata di flessione. La squadra di mister Vincenzo Manzo ha infatti costruito poche occasioni, non riuscendo a fare breccia nella difesa avversaria.

Il 2019 si chiude così bene per la Castellanzese, che sale a 18 punti in classifica e resta a cavallo della zona playout, mentre i lilla rimangono a quota 38, chiudono l’anno solare al secondo posto ma offrono alla Pro Sesto un assist per allungare, mentre lo Scanzorosciate, vincendo a Dro, potrebbe accorciare a un punto dalla seconda piazza.