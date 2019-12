Benvenuto: il ristorante per famiglie apre a Milano

Un nuovo concetto di ristorante per famiglie si è affacciato su Milano: è Benvenuto, il locale a misura di bambini e genitori partito a Torino 4 anni fa e che martedì 17 dicembre ha aperto il piazza Vetra, vicino alle Colonne di San Lorenzo, come tassello della riqualificazione “dal basso” del quartiere. L’idea è infatti quella di creare nuovi spazi adatti ai bambini e ai loro genitori, in questo caso un ristorante, con menù e area giochi dedicata, prezzi accessibili e intrattenimento professionale per i più piccoli.

Galleria fotografica benvenuto ristorante 4 di 19

Da quando è nato Benvenuto ha accolto oltre 2 milioni di clienti e 300 mila bambini nel torinese prima di lanciarsi nella nuova avventura meneghina di cui chiunque può scegliere di far parte grazie alla campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd: fino al 7 gennaio sarà possibile investire nel progetto (altre tre aperture sono in programma nel 2020), diventandone soci a tutti gli effetti, grazie a un processo facile, completamente online e vigilato da Consob.

Con i suoi oltre 330 mq di superficie, Benvenuto a Milano sarà in grado di accogliere comodamente numerose famiglie, disponendo di oltre 150 coperti, un ampio spazio gioco di 40 mq per i bambini e uno staff giovane e preparato dedicato al servizio e all’intrattenimento. E per i figli più grandicelli c’è un’area “young” con Wi-Fi libero, giochi multimediali di condivisione, calcetto e possibilità di cenare da soli con i propri amici.

“Il caso di Piazza Vetra rappresenta infatti un esempio di dialogo costruttivo tra amministrazione e cittadini, che hanno partecipato attivamente ad immaginare e proporre il nuovo volto del quartiere – commenta Cristina Tajani, assessora alle Politiche del lavoro e commercio del Comune di Milano – Accogliamo dunque con favore questa iniziativa privata che va proprio nella direzione dell’impegno dell’amministrazione a sostegno della genitorialità e per una città a misura di bambino, sempre più accogliente, innovativa ed inclusiva”.



“Benvenuto racchiude nel nome la sua vocazione: è un luogo di relazione e incontro dove i bambini possono conoscersi e fare amicizia in un ambiente protetto e sorvegliato, mentre i genitori possono godersi un pranzo o una cena in tutta tranquillità”, afferma Marco Santini, presidente di Benvenuto Holding Srl (a sinistra in foto). “A differenza delle grandi catene di ristorazione multinazionali, è pensato come esperienza culinaria in grado di unire i grandi classici della tradizione ai gusti dei bambini, offrendo inoltre aree dedicate, animazione, intrattenimento qualificato”.

Benvenuto unisce intrattenimento e divertimento a un’offerta food selezionata e basata su materie prime di qualità e stagionali fornite da produttori locali, facendosi ambasciatore della corretta alimentazione con un focus sulle famiglie grazie a un menù pensato per i gusti dei bambini e uno interamente dedicato agli adulti.

A questo si aggiunge la parte di gioco per i bambini studiata da Benvenuto: ogni locale prevede un’area ideata appositamente per far divertire i più piccoli, con una zona playground, animazione professionale gratuita, laboratori didattici e serate a tema a cura di animatori esperti e formati presso la Kids Academy di Benvenuto Family.



Benvenuto è dedicato al divertimento e benessere dei bambini ma non dimentica l’elemento fondamentale legato al meritato relax dei genitori; questo a partire dai più piccoli particolari: il personale del ristorante infatti, prende prima le ordinazioni dei bambini, così che possano mangiare e poi andare a giocare e divertirsi nelle aree a loro riservate, mentre gli adulti possono così regalarsi attimi di tranquillità e cenare consapevoli che i figli si stanno divertendo e facendo amicizia sotto la supervisione di personale qualificato.