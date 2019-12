Best Italian Beer: premiati due birrifici legnanesi

Si chiude l’anno brassicolo e sono finalmente stati resi noti da Federbirra – una associazione senza scopo di lucro con sede nell’Aquilano – i risultati del concorso Best Italian Beer che si tiene da alcuni anni e che prevede, come formula, quella dell’iscrizione delle birre da parte dei singoli produttori. Va detto che questo concorso ha una rilevanza relativa: quello considerato più importante è infatti indetto da Unionbirrai (la maggiore associazione di settore per quanto riguarda le birre artigianali) e denominato “Birra dell’anno”; quest’ultimo si tiene ogni febbraio nell’ambito del Beer Attraction, grande fiera di settore allestita a Rimini.

Al di là di queste doverose precisazioni, l’edizione 2019 del BIB è stata da incorniciare per i produttori legnanesi. In particolare a sorridere sono quelli di BeerFarm, microbirrificio che produce con il marchio Hoppy, e i birrai del Birrificio di Legnano che hanno addirittura vinto il titolo di miglior birra in assoluto con la loro Teresa premiata ex-aequo con la Parma Vecchia Ipa del Birrificio del Ducato (quest’ultimo ha ceduto una buona parte delle quote al colosso belga Duvel Moortgart nel 2017 – QUI l’articolo del nostro blog, Malto Gradimento) .

Il premio, ormai alla sua quinta edizione, è come detto organizzato da FederBirra ed è rivolto a tutti i produttori di birra artigianale italiana. L’obiettivo – scrivono gli organizzatori – è quello di selezionare le migliori produzioni italiane, suddividendole per categorie di prodotto. La giuria ha infatti stilato una classifica delle tre migliori birre per ogni categoria: Luppolo d’Oro, Luppolo d’Argento, Luppolo di Bronzo.

Il micro birrificio Hoppy di Legnano si è aggiudicato il “Luppolo d’oro” assegnato alla birra La Belle Blond, classificata miglior Belgian Blond Ale italiana del 2019, e il “Luppolo d’Argento” alla Adorable nella categoria delle migliori Saison 2019.

Per il Birrificio di Legnano, oltre alla Spiga d’Oro sono andati il Luppolo d’oro sempre per la Teresa come miglior Belgian Pale Ale, un altro primo premio per la Olonella come miglior Oatmeal Stout, quello d’argento per la Cinq Ghei tra le American Amber Ale, il luppolo d’argento per la categoria Strong Scotch Ale con la Sghira e il luppolo di bronzo nella categoria Triple con la Ciuca. Premiato anche il birrificio Serra Storta di Buscate con la traditional bock Zante che si è aggiudicata il luppolo di bronzo.

L’intervista al responsabile del Birrificio di Legnano realizzata da Legnanonews