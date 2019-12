Bibliotecario del futuro, un corso gratuito per giovani disoccupati

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione del Corso di Specializzazione gratuito Nuovo Operatore Culturale per la Biblioteca 4.0: un ruolo evoluto per una innovativa valorizzazione culturale sul territorio.

Il corso, organizzato da Formawork nell’ambito della linea Lombardia Plus 2019/2020 Linea Cultura e cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia, è completamente gratuito e si rivolge ai giovani disoccupati, dai 16 ai 29 anni compiuti e già in possesso di un diploma o di una qualifica professionale triennale, alla data di approvazione del presente Bando, residenti o domiciliati in Regione Lombardia.

La proposta mira a formare nuovi operatori all’interno della biblioteca e del sistema bibliotecario e culturale, con competenze distintive e adeguate ai cambiamenti culturali e tecnologici. I contenuti presentano una spiccata attenzione sulla digitalizzazione e sulle competenze legate all’evoluzione tecnologica del settore: comunicazione, fundraising, reference, copyright, progettazione culturale, ordinamento degli Enti Locali, la cassetta degli attrezzi del bibliotecario, digital curation, creatività digitale, sicurezza dei lavoratori, prospettive di lavoro

Il corso, in partenza il prossimo 16 gennaio 2020, si articola in 290 ore di formazione in aula e 192 ore di tirocinio presso biblioteche del Sistema Bibliotecario Consortile Antonio Panizzi di Gallarate e la Biblioteca Comunale di Busto Arsizio Gian Battista Roggia. Per l’intera durata, i corsisti avranno a disposizione uno spazio di career coaching finalizzato al raggiungimento dei propri obiettivi professionali e di crescita.

Il percorso si avvale della collaborazione di Biblioteca Comunale di Busto Arsizio Gian Battista Roggia, CSBNO (Culture Socialità Biblioteche Network Operativo), CuBi (Culture Biblioteche in Rete), Rete Bibliotecaria Bergamasca, Sistema Bibliotecario Consortile Antonio Panizzi di Gallarate, Sistema Bibliotecario di Milano, Sistema Bibliotecario Lodigiano, e di docenti professionisti esperti nel settore. È previsto il rilascio della Certificazione di Competenze di Regione Lombardia.

Info e candidature