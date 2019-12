Blues&Polenta, festa di Natale tra musica, cibo e cultura

Un momento di festa che unisce passioni, divertimento, tradizioni natalizie e condivisione: domenica 22 dicembre a partire dalle ore 21, presso la Sala Nevera della Biblioteca Civica di Saronno in viale Santuario 2, si terrà il tradizionale evento di Natale dell’Associazione Culturale “Il Tassello”.

Tante le iniziative in programma per la serata: dalle 21 alle 22.30 la “Degustazione Tè”, per scoprire tutti i segreti della classica bevanda delle 17. Dalle 22.30 il concerto della band “Jesus On A Tortilla”, con polenta per tutti durante l’esibizione; a seguire, con “Jam-Palco Aperto” avrete la possibilità di esibirvi personalmente sul palco: tutti gli appassionati potranno quindi portare con sé i propri strumenti.

A partire dalle ore 21 e in concomitanza con “Degustazione tè”, la “Ludoteca” vi aspetta per sfidare i vostri amici con i giochi da tavolo de “Il Tassello”.

A fare da cornice per tutta la serata, il “Book Swap”, uno scambio di libri organizzato in collaborazione con “Caffè Letterario” per far circolare la cultura: scegliete un libro da consigliare a qualcun altro, incartatelo con una scritta significativa sopra l’incarto che descriva il libro, depositatelo al banchetto del Book Swap e prendetene in cambio un altro, che possa attirare e stuzzicare la vostra voglia di leggere. Durante la serata, al bar saranno disponibili Vin Brulè, birre e tisane natalizie. L’ingresso è libero e gratuito: potrete sostenere l’associazione “Il Tassello” con un contributo di 5 euro acquistando la tessera 2020.