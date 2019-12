Bollette Alfa impazzite? Giovedì apre lo sportello nella sede di Geasc

In molti in questi giorni hanno lamentato di aver ricevuto bollette di Alfa con importi spropositati, a volte non corretti e altre a seguito di conguaglio. Per loro c’è la possibilità di confrontarsi con la società che eroga il servizio idrico.

Anche per questo motivo l’amministrazione informa i cittadini che giovedì 19 dicembre dalle 9 alle 11.30 sarà aperto lo sportello idrico Alfa, nella sede GEASC di vicolo Sereni 29.

Si ricorda anche che per tutte le informazioni è disponibile il numero verde 800 103 500, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.