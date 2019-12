Calendario di Gornate Olona, un gran ritorno grazie alla Pro loco

Un grande ritorno a Gornate Olona: nel 2020 appeso alle pareti delle case dei gornatesi ci sarà di nuovo il calendario cittadino. Annunciato due mesi fa in concomitanza della rinascita della Pro loco (ne abbiamo parlato qui), era stato rimpianto da gran parte della popolazione durante l’interruzione dell’attività dell’associazione: adesso i cittadini potranno ritirare gratuitamente la loro copia per il prossimo anno, recandosi in Comune venerdì 27 dicembre dalle 16.30 alle 19 e sabato 28 dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30.

Il calendario, realizzato grazie ai commercianti locali e alle aziende dei paesi vicini – che hanno offerto il proprio contributo in cambio della pubblicità sulle pagine – oltre a presentare belle immagini del paese, tratte dalle opere pittoriche dell’artista locale Giovanni Bianchi, riporta le indicazioni sulla raccolta differenziata: un servizio di pubblica utilità che trasforma qualcosa di bello anche in uno strumento utile per la quotidianità delle famiglie.

Gornate Olona aveva bisogno anche di questo. Di riappropriarsi di quelle abitudini e quei momenti di aggregazione che sono importanti per qualsiasi comunità, ancor di più per un paese di circa 2mila persone, dove la tentazione di cadere in frasi come “Qua non c’è nulla” è forte.

Grazie alle dodici persone che hanno ridato vita alla Pro loco, Gornate sta tornando infatti ad avere occasioni di incontro e la possibilità per i cittadini di partecipare a eventi studiati per tutte le età.

In questi mesi sta avvenendo proprio questo: dalla festa di Halloween per i più piccoli, prima uscita pubblica dell’associazione, ai mercatini di Natale dell’8 dicembre, per passare dall’atteso ritorno del calendario gornatese. La creatività e la voglia di fare dei consiglieri non finisce però qui: «A breve ci riuniremo per definire il programma delle attività del 2020 – racconta la presidente Laura Cazzani – ma di sicuro possiamo anticipare che in primavera lanceremo la ‘Festa di Primavera’ dove proporremo il tesseramento alla Pro loco; mentre intorno a giugno vorremmo pensare a qualche evento per coinvolgere tutti i cittadini e festeggiare l’estate».

Ad aiutare la pubblicizzazione del loro lavoro, presto una novità in paese: l’arrivo del pannello informativo che darà notizia degli eventi in paese e presenterà le comunicazioni istituzionali del Comune. Ad annunciarlo, durante lo scorso Consiglio comunale, l’assessore Rolando Squizzato: «A breve potremo disporre del nuovo display luminoso: è in viaggio e ci sarà consegnato a breve. Una novità importante per informare al meglio i cittadini».