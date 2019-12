Cappellini e sacchi nanna in dono ai piccoli ricoverati della TIN

Settantacinque palline colorate alla terapia intensiva neonatale di Varese. Sono i piccoli cappellini realizzati dalle volontarie di “mani di mamma” che da sette anni collaborano con il reparto guidato dal professor Massimo Agosti.

Il dono è stato consegnato nei giorni scorsi ai piccoli ricoverati della TIN, bimbi che hanno avuto fretta di nascere , sin dalla 23sima settimana di gestazione.

Le trenta volontarie dell’associazione, che si riuniscono ogni ultimo sabato del mese al caffè la Cupola a Varese, hanno consegnato anche i sacchi nanna Coccinella, Bruco, Orso, Gelato, Pasticcino ……

« Per noi lavorare a maglia è principalmente una passione arricchita dall’incontro con l’Associazione – spiegano le volontarie – immaginare i piccolini coccolati dai nostri manufatti colorati è uno stimolo direi travolgente».

In occasione della consegna per al Giornata Mondiale della Prematurità sono state accolte dallo stesso Prof. Agosti con parole di gratitudine: ” In una nascita prematura è difficile che una mamma colga qualcosa di bello ….. un esserino piccolo …. pieno di tubicini … il timore del domani … l’incertezza … la paura … insomma tutto appare brutto . Ecco, voi con i vostri manufatti aiutate a ritrovare il concetto di bellezza, con i vostri colori, le vostre fantasie . E poi ogni cosa è fatta solo per quel bimbo, è solo sua … è un regalo doppio perché fa capire alla mamma che non è sola».

La collaborazione di Mani di Mamma si estende, inoltre , ai Nidi sia del Del Ponte che dell’Ospedale di Cittiglio oltre che con la Neuropsichiatria infantile per la quale sono stati creati pupazzi ad hoc , seguendo le indicazioni del personale.