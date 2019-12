“Cara Varesenews, sono Cavona e mi sono vestita a festa per Natale”

Cara VareseNews,

sono Cavona, ci conosciamo già perché sei venuta a trovarmi qualche anno fa, ma ti scrivo perché volevo farti sapere come mi hanno fatta bella in questo periodo.

So che le mie cugine più grandi si sono vestite di mille lucine invece per me, i miei ragazzi, hanno pensato a qualcosa di diverso ma decisamente magico…



Vedessi la mia piazza: qui d’estate decine di bambini scorrazzano ancora liberi e felici, ora invece un cielo stellato fa da cornice ad un coloratissimo presepe che idealmente unisce me, piccolo paesino della verde Valcuvia, a Betlemme, piccolo paesino della Palestina che ha visto nascere un bimbo che avrebbe poi rivoluzionato il mondo.

Potrai esplorarmi seguendo la mappa del calendario dell’avvento che hanno disseminato per le mie vie, passeggiando troverai anche delle simpatiche renne: in piazza ti aspettano per una foto sulla slitta di Babbo Natale da condividere poi sui social usando #nataleacavona!

Domenica 22 ci sarà una merenda insieme offerta a tutti! Le luci delle candele faranno da cornice alla musica della Piva di Natale che abbiamo organizzato con gli amici della ProLoco Cuveglio… Beh insomma.. sono tante le cose da scoprire ma più di tutto mi piacerebbe che passeggiando tra le mie vie tu riuscissi a respirare l’allegria dei Miei ragazzi; per mesi si sono trovati ad ideare, realizzare, chiacchierare e divertirsi insieme.

Mi raccomando, estendi l’invito a tutti i tuoi Amici lettori, non vedo l’ora che la nostra magia vi contagi un po’.. Buon Natale a tutti».