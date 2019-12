Carlo Piana medaglia d’oro al Ludus Maximus di Roma

Doppia affermazione, nelle ultime settimane, per Carlo Piana: il 34enne di Jerago con Orago, specialista del body building, ha ottenuto due primi posti nelle gare disputate a Verona e a Roma, avvicinando così la chiamata della selezione nazionale per i Campionati Europei che si disputeranno in Spagna.

L’atleta che gareggia nella categoria Men Physique oltre i 182 centimetri (quella in cui gli atleti si esibiscono con i pantaloni di tipo bermuda) ha inaugurato il suo dicembre vincendo la prova di Verona, ma è nella capitale che ha ottenuto il risultato più importante, ottenendo la medaglia d’oro nel “Ludus Maximus”, competizione di ampio respiro che si svolge sotto l’egida della IFBB che serve proprio come selezione per le gare internazionali. Un risultato che corona una carriera già piuttosto ricca di soddisfazioni.

«I ringraziamenti più sinceri vanno senza dubbio al mio preparatore Davide Zamboni che mi segue passo passo e giorno dopo giorno fino a ogni gara che disputo, e questa è una cosa molto importante per un atleta» spiega Piana per cui c’è anche una dedica speciale. «La vittoria è per mia moglie Nicole e per nostro figlio Riccardo, che mi stimolano e incoraggiano molto per lo svolgimento della mia attività sportiva».