Carnevale Ceresino, l’associazione “Porto aperta” cerca volontari

(foto di Dina Rebeschi) – Non sono ancora passate le feste natalizie e a Porto Ceresio si guarda già all’anno nuovo. In particolare si pensa al Carnevale, una delle tradizioni più amate nel borgo in riva al lago.

Quest’anno si è pensato di migliorare l’organizzazione in preparazione della manifestazione, ampliando il numero di persone coinvolte.

Per questo l’associazione “Porto aperta”, che si farà carico di organizzare l’evento, chiede a chiunque voglia dare una mano di mettersi in contatto scrivendo all’indirizzo fabio.palazzolo@istruzione.it oppure chiamando il numero 333 7951562.