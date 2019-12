Caronno Pertusella si veste a festa, tutti gli eventi aspettando il Natale

Caronno Pertusella si veste a festa ed è pronto a celebrare il Natale 2019 con un weekend natalizio con i fiocchi: tante le iniziative dell’amministrazione comunale in programma nel fine settimana e che coinvolgeranno anche i più piccoli.

Si comincia proprio con i bambini, che venerdì 13 dicembre alle ore 21 presso l’Agorà del Comune, daranno vita allo spettacolo “Album di Vaniglia”, a cura della ProLoco e insieme a Francesca Zoccarato: al termine, cioccolata calda, the e biscotti per tutti.

Sì prosegue sabato 14 dicembre con l’immancabile concerto di Natale, insieme ai canti del Coro Gospel Elikya, diretto da Raymond Bahati, e della Corale della Comunità Pastorale di Caronno Pertusella diretta dal maestro Marco Villa. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Centro Culturale Eugenio Peri e si terrà alle 20.45 presso la Chiesa Santa Margherita.

Si chiude in bellezza con la giornata di domenica 15 dicembre: protagonisti saranno i bimbi dell’asilo Cardinal Colombo di Caronno, che animeranno con i canti la Santa Messa delle ore 11.30 nella Chiesa Santa Magherita.

Inoltre, come da tradizione, i piccoli insieme alle loro famiglie hanno realizzato anche quest’anno il Presepe, seguendo il progetto didattico e costruendo “le Botteghe di Tuttofare”, e un fantastico albero addobbato da angioletti, stelline e palline realizzate dai giovanissimi artisti: tutti i l lavori saranno esposti all’interno della Chiesa della Purificazione.

Il pomeriggio continuerà all’insegna di tantissime attrazioni natalizie: in piazza Vittorio Veneto dalle 16 alle 20, vi attendono Babbo Natale e la sua slitta, le acrobazie di un fantastico giocoliere, lo spettacolare volo di un drone, la cornice natalizia per fotografie e selfie e la cassetta delle letterine da scrivere a Babbo Natale. Alle ore 17 l’Accademia e Corpo Musicale Concordia S.Cecilia suonerà le musiche più belle del Natale, in un’atmosfera caratterizzata dal profumo di cioccolato caldo e di vin brulè, con le gustose frittelle a cura della Proloco. Sarà presente anche la Croce Azzurra con tante sorprese in serbo per tutti. E per concludere, un finale “di fuoco”: “Messer della Brace” vi sorprenderà con il suo magico spettacolo da mangiatore di fuoco, per un finale di weekend natalizio scoppiettante e tutto da scoprire.