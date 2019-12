Cartabia replica alle opposizioni: “Nessuna discriminazione, si informino”

Arriva immediato il commento del primo cittadino di Cislago Gian Luigi Cartabia in risposta alle opposizioni che hanno polemizzato con le norme che regolano l’assegnazione del premio Don Luigi Monza.

«È un’inesattezza dire che discriminiamo gli studenti in base al reddito famigliare – commenta il sindaco di Cislago -. Il regolamento prevede che tutti possano partecipare al concorso. I criteri infatti sono due: aver preso almeno 90 su 100 e la presentazione dell’ISEE. A parità di voto vince lo studente con l’ISEE più basso. Le minoranze affermano il falso o sono disinformate: il premio Don Luigi Monza dopo che abbiamo ritirato la delibera di consiglio dove noi prevedevano alcune modifiche, attualmente è regolato dal vecchio regolamento. Tutti i ragazzi possono parteciparvi indipendentemente dal l’Isee. Solo in caso di parità di punteggio da regolamento viene assegnato il premio al ragazzo la cui Isee è inferiore. Anche la passata amministrazione, di cui la consigliera Pacchioni faceva parte, lo ha sempre utilizzato in questa maniera, senza mai modificarlo».