Cartelli di Cislago: clean o clear? Attenzione alla svista linguistica

Questa mattina (giovedì 12 dicembre) a Cislago l’inaugurazione dei cartelli pro-ambiente. Bella iniziativa, svista linguistica a parte. Clean o clear? Questo è il dilemma!

Non è sfuggita la svista linguistica questa mattina durante l’inaugurazione dei 28 cartelli stradali realizzati dalle classi prime della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro. ‘Help keep clear’ anziché ‘help keep it clean’.

Il primario significato di clear è infatti ‘libero, chiaro’ e ‘keep clear’ in un tale contesto significa quindi ‘libero da oggetti ingombranti’. È quindi più giusto usare l’aggettivo ‘clean’, che significa proprio ‘pulito’.