“Casa e lavoro: da situazione ad occasione”: 25° anniversario per la Fondazione San Carlo

La Fondazione San Carlo celebra il suo 25°anniversario con il convegno “Casa e lavoro: da situazione ad occasione” martedì 3 dicembre nella sede di Caritas Ambrosiana alla presenza dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini.

All’incontro (dalle ore 10.00 via San Bernardino 4, Milano) insieme all’Arcivescovo dialogheranno Daniele Conti (presidente della Fondazione San Carlo Onlus), Aldo Bonomi (sociologo), Alessandro Maggioni (presidente Consorzio Cooperative Lavoratori Milano), Matteo Cabassi (Amministratore delegato Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.a.).

Nata nel 1994 per volontà dell’allora Arcivescovo di Milano, il cardinale Carlo Maria Martini, con lo scopo di affrontare le vecchie e le nuove povertà che si stavano manifestando nella metropoli milanese e nella diocesi, la Fondazione si è dedicata all’ospitalità, alla formazione professionale, all’offerta di soluzione abitative stabili e dignitose. In questi 20 anni ha dato una casa a 450 famiglie nei 277 appartamenti sociali che gestisce, offerto accoglienza temporanea a 18mila persone nei pensionati che amministra (166 posti letto complessivi), formato attraverso corsi professionali e tirocini 2.100 lavoratori. Con l’obiettivo di offrire una sistemazione abitativa dignitosa a persone non in grado di trovare una soluzione autonoma sul libero mercato, la Fondazione ha avviato diversi progetti in collaborazione con gli enti pubblici. Ne è un esempio il progetto “Abito dunque sono” con il comune di Milano avviato in occasione della vista di Papa Francesco in Diocesi nei quartieri Niguarda, Tutto-Precotto, Lorenteggio. Ha affrontato il tema della grave emarginazione con il progetto “Emergenza Dimora”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Cariplo: tre centri per la pronta accoglienza di senza tetto a Milano Villapizzone, Sesto San Giovanni e Varese). Ha realizzato una rete “luoghi solidali” con le parrocchie (Lecco, Vimercate, Caronno Pertusella).

Sul fronte del lavoro, gestisce per conto di Caritas Ambrosiana, il Fondo Diamo Lavoro, uno strumento di politica attiva del lavoro, attraverso la promozione di tirocini in azienda offerti a disoccupati, che ha raccolto l’eredità del Fondo Famiglia Lavoro, voluto nel 2008, dall’allora arcivescovo di Milano, il cardiale Dionigi Tettamanzi, per dare una risposta alle vittime della crisi economica.

«All’origine il cardinale Martini ci affidò il pensionato Belloni, che era stato ristrutturato per ospitare i migranti che arrivati in città cercavano di inserirsi nel tessuto economico e sociale. Ma il Cardinale sapeva già allora che sarebbe stato solo un inizio; un «progetto pilota», lo definì. Si capì, infatti, ben presto che non sarebbe stato sufficiente, perché gli ospiti avevano bisogno non solo di un letto ma di una casa vera e propria e di un lavoro che restano ancora oggi i due principali bisogni, come indicano costantemente i rapporti annuali di Caritas Ambrosiana», spiega Daniele Conti.

«Se Milano ha tenuto sotto il profilo sociale, se ha saputo governare i flussi migratori, se ha evitato di creare i grandi ghetti urbani, lo deve anche ad una comunità di cura diffusa di cui la rete Caritas è una degli architravi e la Fondazione San Carlo uno degli interlocutori. Per questo la Fondazione San Carlo deve continuare a farsi animatrice di uno scambio proficuo tra comunità di cura e comunità operata», osserva Aldo Bonomi.