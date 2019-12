“Cerchi lavoro: quante ne sai?” Si inizia da Vergiate

In un periodo storico dove il mercato del lavoro è caratterizzato da un profondo disallineamento tra domanda e offerta, aiutare le persone a comprendere meglio questo mercato è quanto di più utile possa fare la pubblica amministrazione sul territorio. L’Ambito territoriale di Sesto Calende in collaborazione con l’equipe Miolavoro degli Sportelli sociali di cittadinanza, ha organizzato un primo ciclo di incontri pubblici gratuiti proprio per favorire l’incontro tra i lavoratori ed il mercato del lavoro, diffonderne la conoscenza per fa crescere una cultura del lavoro aggiornata e consapevole.

«Questa iniziativa – spiega Roberta Ascari dell’Ambito sociale di Sesto Calende – fa leva sulla lunga storia degli Sportelli sociali di cittadinanza territoriali e sulla recente esperienza maturata con il progetto Welfare di comunità Giovani di Valore. Noi proponiamo un ciclo di quattro appuntamenti previsti da dicembre a marzo dal titolo “Cerchi lavoro: quante ne sai?”».

Il programma è stato realizzato in collaborazione con le agenzie per il Lavoro “Umana” di Gavirate e “Synergie” di Sesto Calende, che offriranno la conduzione degli incontri, i servizi Informagiovani e Informalavoro e la rete “Citta del Lavoro” dei comuni coinvolti. Gli appuntamenti sono aperti a tutta la cittadinanza salvo disponibilità posti. Il fatto che siano coinvolti più comuni è una scelta degli organizzatori per sottolineare l’importanza del tema della mobilità, attitudine che scarseggia nella cultura del lavoro degli italiani.

Il primo appuntamento si terrà al Comune di Vergiate mercoledì 11 dicembre dalle ore 17 e 30 alle 19 nella sala Varalli. Gli esperti dell’agenzia Umana indicheranno quali sono i profili professionali più ricercati nel territorio, quali le competenze richieste, sia tecniche che trasversali, con una panoramica delle aziende e dei diversi settori di business per arrivare a conoscere il mercato del lavoro locale.