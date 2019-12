Christmas Carol e Bertolino per chiudere l’anno con le proposte del teatro Galleria

La tradizione vuole che a Santo Stefano si vada al cinema. Perché, però, non andare a teatro? L’occasione la offre il Galleria che il 26 dicembre mette in calendario un appuntamento con il musical “A Christmas Carol”. La trama è nota: il vecchio Ebenezer Scrooge, dopo la morte del suo socio Jacob Marley, continua a condurre il suo banco d’affari con cinica avarizia rifuggendo da ogni rapporto umano e affamando il suo sfortunato impiegato Bob Cratchit. Scrooge odia il Natale ma lo spirito dei Natali passati gli mostra gli errori della sua vita passata, lo spirito del Natale presente gli fa vedere la felicità che il Natale genera, mentre lo spirito dei Natali futuri gli mostra il suo orrendo destino qualora non modificasse la vita che ora conduce.

A mettere in scena lo spettacolo sarà la Compagnia BIT, forte del successo del musical “Il Principe Ranocchio”, che con 3 tour nazionali e oltre 50.000 presenze in tutta Italia ha ottenuto 2 candidature agli Italian Musical Awards.

Lo spettacolo, in programma giovedì 26 dicembre, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 28 euro. È possibile acquistarli al Disco Store di piazza San Magno, oppure sul circuito Ticket One.

Per l’ultimo dell’anno, invece, si fa festa al teatro Galleria con la performance di Enrico Bertolino. Già nel 2017 era stato il mattatore della notte di San Silvestro al Teatro Galleria. Enrico torna quest’anno con uno spettacolo che lo vede impegnato ormai da due stagioni. Uno spettacolo che non è mai uguale a stesso. Per chi volesse capire in anticipo i contenuti di “Instant Theatre”, questo il titolo, il consiglio è infatti quello di passare in edicola nei giorni precedenti. Sì, perché lo spettacolo che il comico milanese sta portando con successo nei teatri da oltre due anni unisce la comicità e la satira ai temi che attraversano l’attualità, la politica e la cronaca. Una formula teatrale innovativa, che impegna Bertolino in un confronto costante con il pubblico, in un dialogo costantemente aggiornato dedicato a ciò che avviene nel mondo. Lo spettacolo nasce da un’idea dello stesso Bertolino è stato scritto insieme a Massimo Navone e Enrico Nocera, vede sul palco i polistrumentisti Roberto Antonio Dibitonto e Tiziano Cannas Aghedu.

Lo spettacolo, in programma martedì 31 dicembre, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 49 euro. È possibile acquistarli al Disco Store di piazza San Magno, oppure sul circuito Ticket One. Al termine dello spettacolo, come da tradizione, è previsto un brindisi con spumante e panettone.