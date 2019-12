Comune di Saronno, servizi telefonici e collegamento dati affidati a Saronno Servizi

Il Comune di Saronno ha affidato il servizio telefonico e di collegamento dati a Saronno Servizi Spa.

Entrambi erano gestiti in forma diretta e con proprio personale (due addetti al centralino, uno già in pensione, l’altro in pensione dal prossimo gennaio 2020). Il Comune ha accertato che, grazie all’investimento fatto sul cablaggio della rete dati del comune, potrebbe essere realizzato un agevole passaggio alla tecnologia VOIP attraverso la sostituzione totale dell’infrastruttura fatta di telefoni (circa 150), switch e centrale telefonica.

Il Comune, dopo alcune valutazioni, ha deciso di affidare il servizio per la gestione dei servizi telefonici (compreso il centralino) e collegamento dati a Saronno Servizi spa, società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Saronno.