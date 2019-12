Il concertone di Capodanno in piazza Duomo: orari, artisti, mezzi di trasporto

Appuntamento sempre attesissimo, il “concertone” del 31 dicembre in piazza Duomo a Milano quest’anno sarà il primo Capodanno ecosostenibile d’Italia.

Promosso dal Comune di Milano “Milano Capodanno For Future”, sarà un grande evento dedicato alla sostenibilità, grazie all’organizzazione di Artificio23 e la partecipazione di Rai Radio 2 come radio ufficiale dell’evento.

Programma

La serata avrà inizio alle ore 20 con il Social Dj Set, format di Billboard Italia con cui il pubblico sceglierà, tramite Instagram stories, le tracce del dj set della notte di Capodanno.

Durante la serata è prevista una vera e propria battle in cui Stefano Fisico farà ballare il pubblico coi brani più votati dagli utenti in tempo reale.

A seguire, dalle 21.00, iniziano i concerti con il live di Myss Keta, artista che partendo da Milano sta facendo parlare di sé in tutta Italia; dopo Myss Keta, alle ore 22.00, è la volta dei Coma_Cose, formazione milanese che sta raccogliendo grandi consensi e che arriva da una serie di sold out estivi; infine, alle ore 23.00, sale sul palco Lo Stato Sociale, band bolognese che dopo un anno di pausa dai live torna con una performance unica creata appositamente per l’evento.

Il 2020 che vorrei vede alla conduzione Filippo Solibello, voce storica del mattino di Rai Radio2. Solibello, da sempre in prima linea nelle battaglie ambientaliste e autore del recente Spam. Stop Plastica A Mare, è accompagnato da Ludovica Azzali, direttrice di Radio Immaginaria, web radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni e unico network in Europa con più di 300 speaker provenienti da 50 città in 8 paesi diversi.

Dopo lo scoccare della mezzanotte è in programma il saluto finale di tutti gli artisti sul palco; la serata si conclude alle ore 00.15 circa.

Organizzazione

Per garantire la sicurezza del Capodanno for Future 2020, piazza Duomo è presidiata dalle forze dell’ordine. Al fine di agevolare le operazioni di controllo e sicurezza si consiglia di presentarsi con largo anticipo in area concerto e, per velocizzare gli ingressi, evitare di portare borse e zaini.

Dalle ore 13.00 di martedì 31 dicembre 2019 fino alle 3.00 del mattino di giovedì primo gennaio 2020 è attiva l’ordinanza che dispone, in occasione del concerto di Capodanno, i divieti previsti nell’area di piazza Duomo e nelle aree limitrofe per garantire la sicurezza e la tranquillità dei partecipanti.

Il dispositivo prevede il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, aste per selfie e spray urticante. Lo stesso divieto è valido anche per fuochi artificiali, petardi, botti o razzi.

È consentito agli esercizi pubblici la vendita di bevande, previa spillatura o mescita, in contenitori di carta e plastica.

Il concerto è ovviamente gratuito e l’ingresso in piazza Duomo è consentito fino alla capienza massima di circa 20 mila persone. La zona del sagrato alto del Duomo è riservata a persone con disabilità e ai loro familiari con accesso consigliato da piazza Fontana o via Marconi.

Trasporti

Il concerto termina alle ore 00.15, per consentire ai partecipanti di utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti. La sera di San Silvestro le linee della metropolitana M1, M2, M3 e M5 seguono l’orario del sabato e restano in servizio fino a tarda notte (M1 e M2 solo sulle tratte urbane, rispettivamente tra Molino Dorino/Bisceglie e Sesto San Giovanni e tra Gobba e Abbiategrasso). Ultimi passaggi intorno alle ore 2.00.

Dalle ore 17.00 è chiusa la stazione di Duomo e i treni delle linee M1 e M3 saltano la fermata fino al termine del servizio. Per raggiungere piazza del Duomo il consiglio è di usare le stazioni di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.