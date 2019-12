Controlli straordinari a Luino in vista delle festività natalizie

Con l’approssimarsi delle festività natalizie aumentano i controlli straordinari sulle strade da parte dei Carabinieri della Compagnia di Luino, in previsione dell’aumento di veicoli sulle arterie principali del territorio.

I controlli hanno monitorato la circolazione stradale e gli esercizi pubblici maggiormente frequentati da giovani, particolare attenzione è stata rivolta alle stazioni ferroviarie e di autolinee, le zone turistiche dei laghi e siti di interesse culturale, le principali arterie stradali e le aree di confine con la Confederazione Elvetica.

Sono stati controllati 36 mezzi e identificate 58 persone, soprattutto giovani; 4 le contravvenzioni elevate per guida con l’utilizzo del telefono cellulare e sprovvisti di cinture di sicurezza.

Un giovane di 20 anni residente in provincia di Torino è stato segnalato alla Prefettura di Varese perché, all’atto del controllo, è stato trovato in possesso di due grammi di hashish. Il ragazzo, che si trovava in compagnia di alcuni amici nei pressi della stazione ferroviaria di Gemonio, ha assunto un atteggiamento sospetto, motivo per il quale è stato sottoposto a perquisizione personale.