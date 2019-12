Coro gospel, alpini e vin brulè: il Natale dello Sporting Club Saronno

Arriva il Natale dello sport saronnese: sabato 14 dicembre presso la sede dello Sporting Club Saronno di via Garcia Lorca si terrà il concerto natalizio proposto da Running Saronno e da tutte le associazioni, come Ocr Camp, Saronno Softball e University of Tennis, presenti nella sede dello Sporting Club, casa dello sport e delle comunità sportive saronnesi.

A partire dalle ore 18, il concerto con il Coro Gospel: a seguire, un aperitivo e un brindisi collettivo con castagnaccio e vin brulè, con tanto di asta a sorpresa, insieme agli Alpini di Saronno.

Un momento di festa per scambiare gli auguri e di condivisione del Natale insieme a tutte le associazioni sportive dello Sporting Club, e un’occasione per tutti i cittadini che desiderano conoscere le realtà dello sport a Saronno. L’invito è gratuito e aperto a tutti i soci delle associazioni partner, e a tutti coloro che si legano ai soci o che desiderano partecipare. Per motivi organizzativi è gradita la conferma della partecipazione, ogni società riceve le adesioni dai propri soci.