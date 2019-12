“C’è una parola, bella e importante, che spesso dimentichiamo di dire: Grazie”.

Galleria fotografica Corpo bandistico di Santa Cecilia, un Natale pieno di "grazie" 4 di 5

Venerdì 13 dicembre, nella sala del teatro S. Filippo Neri di Gerenzano, oltre alle tradizionali note di auguri natalizi del Corpo bandistico di Santa Cecilia, è circolata anche la parola grazie.

Mai come quest’anno il grazie è sentito come necessario: in 100 anni di storia persone e strumenti si sono susseguiti all’interno di questa associazione, persone che con il loro impegno e i loro diversi talenti hanno

contribuito a far crescere questa importante e bella realtà.

Il concerto, organizzato insieme alle majorettes, da sempre presenza arricchente per la banda, è stato caratterizzato da differenti momenti. La presentazione di Greta Franchi ha accompagnato all’ascolto, attraverso suggestioni e descrizioni dei brani, il pubblico presente in sala.

E’ stata questa anche l’occasione per gli allievi della scuola di musica di esibirsi nei brani studiati e, per i giovani elementi entrati da poco in banda, di vivere con emozione il loro primo concerto ufficiale.

I brani di musica classica e descrittiva e quelli di musica jazz, accompagnati dalla bella voce di Maurizio Bassi e diretti dal Maestro Franco Erenti, hanno dato anima a questo emozionante concerto di Natale.

In sala, a condividere questo momento di musica e spettacolo, vi erano anche il sindaco Ivano Campi e il parroco di Gerenzano, don Franco Motta, che hanno presenziato al taglio simbolico del nastro dando ufficialmente il via ai festeggiamenti per il centenario del Corpo Musicale.

Il calendario per i primi mesi del 2020 è già ricco di appuntamenti, pensati per festeggiare insieme ai cittadini questo importane compleanno.

Inoltre domenica 15 dicembre le Majorettes del Corpo Musicale sono scese in campo per la prima gara Twirling della stagione 2019/2020. Una competizione ricca di tensione agonistica, performance emozionanti colme di tenacia e ottima tecnica che hanno portato alla conquista di importanti podi da parte delle atlete Alessia Borghi e Valentina Giacalone. In campo sono scese anche le atlete Jessica Campisi, Francesca e Martina Ferrito.

«Per essere la prima gara della stagione siamo più che soddisfatti, pronti a lavorare per ottenere degli obiettivi utili per tutta la squadra. Tutto questo è possibile grazie al lavoro sinergico di dirigenti, insegnanti, aiuto insegnanti ed ex atlete che con la loro competenza e il loro entusiasmo sono un grande aiuto per le nuove leve», commenta al dirigente del gruppo Miriam Busnelli.