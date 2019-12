Cosentino contro Civati: “avete deciso di lasciare il Sacro Monte senza parcheggi, ve ne assumerete la responsabilità”

«È grave che il Pd di Galimberti abbia deciso di non consentire ai turisti e ai varesini di accedere comodamente al Sacro Monte con le proprie vetture, cancellando la realizzazione dei parcheggi fondamentali per il rilancio del borgo. Questo ha portato al superamento dell’accordo di programma, nato proprio per dare la possibilità a tutti di parcheggiare in prossimità del borgo del Sacro Monte».

Risponde così il consigliere regionale Giacomo Cosentino a quanto dichiarato da Andrea Civati sull’houseorgan del PD Varesino “La Finestra”.

«Come si fa a pensare che costruendo un multipiano in zona stadio, a molti chilometri di distanza dal Sacro Monte – continua Cosentino – Si possano risolvere i problemi dell’accessibilità al borgo? Come si fa a pensare che famiglie con bambini o anziani possano aspettare le corse dei pullman con parecchi minuti di attesa e con orari limitati? Vogliamo studiare delle soluzioni serie per risolvere una volta per tutte il problema della carenza dei parcheggi nel borgo, ma non andando a costruire multipiani in città».