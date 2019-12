Così la maestra di pilates ha ripulito la nonnina indifesa

Circonvenzione d’incapace e appropriazione indebita: una cinquantenne insegnante di pilates è accusata di aver sottratto a una settantacinquenne gran parte del suo patrimonio avvicinandosi all’anziana e facendole credere di aver operato nel suo interesse.

I fatti si riferiscono all’attività svolta dagli agenti del commissariato di Busto Arsizio e dalla Finanza nel periodo che va dal 2016 al 2018.

La segnalazione alla polizia è arrivata da una lontana parente della vittima che si era accorta che qualcosa, nella vita della nonnina, stava cambiando: badante licenziata, stop agli incontri con le amiche e ricovero in una casa di riposo fuori regione.

Nel frattempo “l’amica“ si era aperta la sua palestra e coi soldi dell’anziana aveva cambiato tenore di vita: vacanze all’estero e soldi dati al fratello, accusato di ricettazione e riciclaggio di parte dei beni sottratti alla vittima.

La cinquantunenne, dopo aver conosciuto l’anziana e averne carpito astutamente la fiducia, aveva messo in atto una serie di operazioni per poter disporre a suo piacimento del patrimonio e appropriarsi, in totale, di oltre 300.000 euro.

Dapprima si era fatta designare amministratrice di sostegno della settantacinquenne “in previsione della sua eventuale e futura incapacità”, quindi aveva chiuso i conti bancari della vittima trasferendo i fondi su un conto online cointestato ad entrambe ma sul quale, di fatto, operava solo lei, essendo la persona offesa priva di computer e incapace di navigare su internet.

La truffatrice aveva stipulato una polizza sulla vita della vittima della quale era lei la beneficiaria, ne aveva corretto il testamento facendosi nominare erede universale, si era fatta conferire una procura generale che le consentiva di agire per suo conto e si era fatta consegnare i preziosi di famiglia.