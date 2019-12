Cultura, istruzione e lavoro: ecco il progetto per il castello di Belforte

Abbandonato e ferito, il castello di Belforte potrebbe ritornare a essere il punto di riferimento del suo quartiere. Lunedì 23 dicembre l’amministrazione comunale di Varese ha infatti presentato il nuovo progetto per la riqualificazione dell’edifico storico. Un progetto dal valore di quasi cinque milioni di euro, con cui la città di Varese parteciperà al bando emanato dalla commissione europea a metà settembre 2019.

Giunto alla quinta edizione, il bando rientra nella serie “Urban innovative actions”, e per la prima volta mette a disposizione dei fondi per “cultura e patrimonio culturale”. In particolare, i vincitori di questo bando riceveranno dall’Unione Europea finanziamenti fino al valore di cinque milioni di euro per progetti orientati al recupero degli edifici storici, con particolare attenzione alla nuova destinazione d’uso, all’intreccio tra innovazione, cultura, tutela dell’ambiente e ad altri aspetti economici e sociali.

Partito a ottobre, lo studio per il rilancio del castello di Belforte ha coinvolto il comune di Varese e altri 18 partner tra enti, associazioni e istituzioni. Il risultato è stato un progetto di 140 pagine, che spiega in modo dettagliato tutti gli interventi di restauro, così come le iniziative che il castello potrebbe ospitare una volta ultimato.

Il progetto prevede tra le altre iniziative la realizzazione di un museo. Il castello di Belforte è stato immaginato come una delle sedi principali del sistema museale provinciale. Accanto all’aspetto culturale ci sarà poi anche quello didattico: visite educative dedicate alle scuole, ma anche laboratori e attività specialistiche per gli istituti superiori. Parte dei terreni che circondano il castello saranno infatti assegnati a un’azienda agricola biologica, mentre la parte destra ospiterà un bar e un ristorante, che verrebbero gestiti in larga parte proprio dagli studenti delle scuole varesine. Un modo per attrarre visitatori, ma allo stesso tempo lanciare i giovani nel mondo del lavoro e avvicinarli alla mentalità imprenditoriale.

Prima di tutto sarà però necessario il restauro del castello, che nel corso degli anni ha subito molti danni. Per questo motivo, gran parte dei fondi servirà proprio a riqualificare e a mettere in sicurezza l’intero complesso. In un’ottica di riduzione del consumo di suolo, il cantiere stesso potrebbe diventare una scuola dove formare muratori, restauratori, ingegneri e architetti con competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Anche l’Università degli studi dell’Insubria parteciperà ai lavori di restauro con la realizzazione di uno scavo archeologico a cura del professore Andrea Spiriti.

«La stesura di questo progetto – ha fatto sapere il sindaco di Varese Davide Galimberti – è stato un lavoro importante, che ha messo in moto tante persone. Un’attività intensa, che se andrà a buon fine ci consentirà di partecipare a molti altri bandi in futuro».

Proposto a metà settembre da “Italia nostra”, il progetto per il rilancio del castello di Belforte dovrà affrontare una concorrenza spietata. Sono infatti 222 le candidature al bando, e soltanto in pochi potranno spartirsi i 300 milioni di euro messi a disposizione dalla Commissione. «Vincere il bando – ha commentato Carlo Mazza, presidente di Italia Nostra Varese – sarà molto difficile, ma il nostro progetto può contare su molti aspetti di forza, che potrebbero convincere la Commissione a prenderlo in considerazione».

Inviata l’11 dicembre, la candidatura al bando è stata ricevuta correttamente, e al momento si può solo aspettare la decisione della Commissione europea attesa per giugno 2020. «Le condizioni del castello non sono buone – fanno però sapere dall’amministrazione -, per questo motivo inizieremo subito a cercare altre opportunità alternative».