“Il degrado delle ex Fattorie Visconti aumenta ogni giorno”

Nell’incontro di ottobre, organizzato dal comune di Somma Lombardo, si è discusso sul futuro delle ex Fattorie Visconti, e del progetto che dovrebbe essere pronto per maggio 2020. Per il comitato Intercomunale Antiche Fattorie Visconti, tuttavia, si tratta di “un gioco dell’oca”, rappresentato anche in un’immagine.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la loro lettera.

“Un gioco dell’oca, quello elaborato dal Comitato Intercomunale Antiche Fattorie Visconti, a significare tre decenni di impegno del sodalizio per la salvezza e il recupero dello storico complesso sommese.

L’immagine riporta le tappe più significative di quanto con tenacia è stato messo in campo da cittadini e associazioni che hanno a cuore questo pezzo di storia della città e bene pubblico da oltre trent’anni.

L’ultimo tour de force del comitato è stata l’organizzazione di ‘ Persistenze di memorie e possibilità, ciclo di serate curato da Tiziana Pella, Massimo Squillario, Maristella Roncalli, Miranda Baratelli, Marco Ferrerio.

Tre eventi per la cittadinanza e gli addetti ai lavori sulla tematica del luogo, della sua storia, di alcune concezioni di restauro e su come la salvaguardia di una identità territoriale debba mantenere alta l’attenzione alle sue radici.

Iniziativa promossa non a caso in occasione del 60mo anniversario dell’elevazione a Città di Somma Lombardo, con il patrocinio di Comune di Somma Lombardo, SPES – Somma Patrimonio e Servizi srl, Fondazione Visconti di San Vito Onlus, FAI Fondo Ambiente Italiano delegazione del Seprio, Ordine Architetti di Varese Italia Nostra sezione di Varese, ARD&NT Institute Milano.

La prima serata – un omaggio al lungo volontariato culturale della dott. Luisa Alpago-Novello Ferrerio quale Ispettore onorario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia – ha avuto luogo al Castello Visconti di San Vito grazie all’ospitalità offerta spontaneamente dall’omonima Fondazione, indice della riconosciuta importanza dell’attività di sorveglianza agli scavi nel territorio, da lei esercitata per più di 50 anni.

Un onore e una guida per il nostro Comitato di cui Alpago Novello è presidente.

Ella ad ogni iniziativa non smette di ricordare che – come in un gioco dell’oca – si va avanti, ci si ferma, si torna indietro… ma nel frattempo il degrado delle ex fattorie Visconti aumenta di giorno in giorno.

Nel terzo incontro con la Dott.sa Barbara Grassi della Soprintendenza Archeologica di Milano, anch’esso dedicato all’archeologia del territorio e in particolare ai ritrovamenti nell’area di Malpensa, si è assistito a un acceso intervento del Vice Sindaco Aliprandini sulla questione della mancata indicazione dell’appartenenza degli importanti reperti al territorio di Somma Lombardo, che non viene citata nei cartelli della mostra presso la stazione dell’aeroporto. Una dimenticanza certamente grave che però ha dato spunto al comitato di rimarcare quanta altra storia ‘dimenticata’ ci sia nelle fattorie.

Al ‘recupero’ dell’antico complesso era infatti dedicato il secondo incontro, con interventi di numerosi relatori che nel corso degli anni hanno studiato le fattorie per la redazione di progetti – dalle proposte di restauro di Juan Carlos Usellini al progetto di Agrimuseo di Studio ACT Architettura, alle tecniche per la messa in sicurezza di edifici storici di Lorenzo Jurina – o per sviluppare le loro tesi di laurea – Maristella Roncalli e Alessia Gorla – quest’ultima tesi particolarmente attuale perché impostata sul ruolo della partecipazione attiva dei cittadini.

Il suo sondaggio ha confermato quanto siano numerosi i Sommesi (e non solo) che desiderano veder rivivere le fattorie, come le migliaia di persone che hanno firmato per segnalare le fattorie ‘Luogo del Cuore‘, come ha ricordato Alessandro Iannello di FAI Fondo Ambiente Italiano.

Per il comitato è stata soprattutto l’occasione per approfondire con il Sindaco Bellaria e con Laura Daverio di SPES lo stato dell’arte dell’iter dell’atteso progetto per gli interventi di messa in sicurezza del complesso.

Comitato e pubblico in sala hanno appreso con stupore e preoccupazione che, all’iter di selezione del progettista, avviato con manifestazione di interesse nel maggio 2019 e non ancora concluso a tutt’oggi, dovrebbe seguire con analoghe tempistiche quello per la progettazione e poi quello per il bando di gara per i lavori; anche senza intoppi di sorta per effetto delle scadenze di mandato, la messa in sicurezza del complesso non potrebbe partire prima dell’autunno 2020.

Nel corso di un successivo incontro con il Sindaco e con Massimiliano Albini, AD di Spes, ci è stato purtroppo confermato che con le tempistiche massime stabilite per legge risulta improbabile l’assegnazione dei lavori entro maggio 2020, e che un’eventuale nuova amministrazione comunale, dopo le elezioni di quel mese, potrebbe annullare l’iter in corso. Bellaria e Albini si sono però impegnati a cercare di attribuire modalità premianti a quei professionisti che sapranno garantire un utilizzo minore di mesi.

La situazione delle fattorie Visconti, già grave, rischia di diventare irrimediabile.

Quindi non si tratta più di avere pazienza contando sulle buone intenzioni e sulla riconfermata volontà di intervenire sulle fattorie da parte dell’attuale amministrazione sommese, ma di sollecitare azioni più veloci e determinate, che sono comunque nella facoltà degli amministratori se intendono scongiurare il peggio.

Il Comitato chiede di impegnarsi in tal senso, certo che l’assegnazione dei lavori entro le suddette elezioni gioverebbe ulteriormente alla valutazione dell’Amministrazione in scadenza di mandato, e auspica di non dover assistere all’ennesimo passo indietro del … gioco dell’oca delle fattorie”.

Comitato Intercomunale Antiche Fattorie Visconti