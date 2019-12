Della Marra (Agesp Attività Strumentali): “Nel 2020 toccherà ai parcheggi”

Il presidente di Agesp Strumentale Alessandro Della Marra traccia un bilancio dei suoi primi 10 mesi alla guida della società municipalizzata che si occupa della gestione di farmacie, parcheggi, lavori stradali, cimiteri, immobili comunali e verde pubblico. Ad agosto aveva annunciato il primo attivo dopo due anni di rosso profondo e ora prova a tratteggiare quali sono le prospettive per il prossimo anno.

Lo fa mettendo in chiaro che si tratta di un mandato politico, ricevuto dal suo partito: «Dopo quasi un anno (febbraio 2019) dall’insediamento in Agesp strumentali possiamo tirare quelle che sono un po’ le somme di questi 10 mesi, Appena arrivato ho trovato una società che da mesi non aveva più una guida politica,la lega mi ha dato un compito molto preciso, cioè risolvere i problemi».

Entrando nel particolare delle cose fatte spiega: «La società era in una situazione non semplice, nel pieno di un piano di risanamento. Le mie attenzioni visti anche i bilanci sono andate subito sulle partite aperte che sono il tema principale e cardine di questa società, riguardano i costi accessori ed extra dei lavori straordinari. Questi costi da anni hanno rappresentato un mancato incasso per la società generando nella maggior parte delle volte anche delle perdite in bilancio. Ad oggi una parte di quelle partite aperte le abbiamo chiuse (dopo anni di standby), grazie anche al dialogo molto costruttivo aperto con il Comune e alla comprensione del sindaco, la strada è ancora lunga ma stiamo creando quelle che sono le basi per risolvere i problemi».

Poi passa agli obiettivi da raggiungere, in particolare con le attività che generano profitto: «Per quanto riguarda le attività commerciali l’obiettivo è quello di potenziarle il più possibile perché sono attività che generano degli introiti per il comune, sulle farmacie abbiamo fatto un restyling (farmacie 2.0) Mirato a migliorare i servizi, l’immagine e la comunicazione di tutte e quattro le farmacie. Mentre per quanto riguarda i parcheggi l’obiettivo è quello di ristrutturarli tutti mettendo dei sistemi di pagamento all’avanguardia, fra qualche mese cambieremo tutti i parcometri, sono state introdotte tre nuove applicazioni per il pagamento tramite smartphone, rifaremo a gennaio il parcheggio Giussano. L’obiettivo è potenziare le attività commerciali il più possibile tenendo conto anche che i nostri contratti con il Comune per questo tipo di attività scadranno nel 2025 quindi dovrà essere presa una decisione da parte dell’amministrazione comunale, di conseguenza anche tutti quelli che sono gli ammortamenti sono stati tarati per quelle date».

Per quanto riguarda i servizi in house come strade, verde, cimiteri e immobili comunali, infine, «è stata introdotta una squadra per quanto riguarda le segnalazioni da parte dell’utenza che coinvolge il marketing e i tecnici. Questo per riuscire a dare sempre risposte esaustive e risolvere i problemi segnalati dall’utenza, Per questo tipo di attività bisogna concentrare al massimo le nostre forze per venire incontro a quelle che sono le esigenze della città degli assessori, dell’amministrazione comunale e del sindaco di una delle città più grosse della Lombardia, il nostro compito è quello di essere il braccio operativo del Comune. L’obiettivo anche di quest’anno è quello di chiudere un bilancio con una situazione non in perdita e contenuta. Le attenzioni su questa società sono molte, io personalmente dedico molto tempo durante le mie giornate, fra riunioni settimanali periodiche con i tecnici e i dirigenti e incontri comunali(proprio per rimanere più aggiornato possibile). Anche da parte del mio partito le attenzioni sono moltissime, incontro spesso il segretario di sezione Francesco Speroni, che vuole essere sempre aggiornato su tutto, oggi riuscire ad avere ancora società pubbliche di queste dimensioni non è semplice, per questo motivo bisogna lavorare ancora meglio nell’interesse dei cittadini».