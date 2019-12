Domenica il ritiro spirituale dedicato a politica e società

Domenica 15 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 in casa parrocchiale (Piazza Giovanni XXIII a Luino) si terrà il consueto ritiro decanale di Avvento per gli impegnati nel socio-politico.

Predicatore dell’incontro mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la Carità, la Cultura, la Missione e l’Azione Sociale. Il titolo del ritiro è “La tecnica non è mai solo tecnica” a dieci anni dalla pubblicazione dell’enciclica “Caritas in Veritate” di Benedetto XVI.

Il Decanato di Luino è uno dei sette decanati della diocesi che organizza questo momento da anni, segno di grande vitalità anche in questo campo.

Tale opportunità è offerta dal servizio della pastorale sociale e del lavoro della diocesi, guidato da don Walter Magnoni in collaborazione con la commissione socio-politica del decanato di Luino.

Sono invitati tutti coloro che hanno a cuore il bene comune e si adoperano per esso, e quindi gli impegnati in politica, nel sociale, nella scuola, nel lavoro, nella pubblica amministrazione, in parrocchia, nel volontariato e nel terzo settore.

Mons. Luca Bressan è uno dei vicari di settore della diocesi, quindi uno dei più stretti e importanti collaboratori dell’arcivescovo metropolita di Milano mons. Mario Delpini, il quale venerdì ha tenuto nella basilica di Sant’Ambrogio venerdì 6 dicembre il tradizionale “Discorso alla Città” e alla diocesi.

Al termine dell’incontro socio-politico mons. Bressan presiederà la Santa Messa delle dodici in Chiesa Prepositurale a Luino.

Nicoletta Crivelli – referente

Alessandro Franzetti – collaboratore

Commissione socio-politica decanato di Luino