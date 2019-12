Due ciclisti investiti sulle strade di Legnano e Gallarate

Due ciclisti sono stati investiti in due incidenti stradali avvenuti a Gallarate e Legnano.

Più grave l’episodio di Gallarate: in questo caso l’uomo in bicicletta, un 45enne, è stato portato in ospedale al Sant’Antonio Abate in codice giallo, vale a dire con ferite ma non in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto alle 7.30 in piazza Risorgimento, importante snodo della viabilità del centro (notevoli i disagi al traffico, foto dal gruppo Oggi nel Varesotto).

L’episodio di Legnano è invece avvenuto poco dopo le 8, in via Abruzzi, nella vasta periferia dell’Oltrestazione. Il primo impatto è sembrato grave, ma per fortuna alla fine il 43enne investito è finito nell’ospedale legnanese in codice verde. “Ammaccato”, ma non in pericolo di vita.