Due incontri alla scoperta del mondo arabo e del mondo giapponese

Due occasioni per approfondire storia, cultura e tradizione del mondo arabo e di quello giapponese: tornano gli appuntamenti con i Focus e il Cineforum proposti dall’Associazione Culturale “L’isola che non c’è” di Saronno. I Focus dell’associazione consistono in un ciclo di incontri alla scoperta del mondo arabo, con cadenza mensile da ottobre 2019 a maggio 2020.

Il prossimo Focus è in programma venerdì 13 dicembre alle ore 21, presso la sede di via Biffi 7 a Saronno. L’incontro, a cura di Chiara Righi, sarà dedicato al romanzo “Miramar”, dello scrittore egiziano Nagib Mahfuz, premio Nobel per la letteratura nel 1988: un romanzo ambientato ad Alessandria d’Egitto e in cui Mahfuz, come in tutti i suoi romanzi, presenta con estremo realismo la complessa società egiziana e tutte le sue contraddizioni.

Il Cineforum de “L’isola che non c’è” è una rassegna cinematografica intitolata “Il cinema del Sol Levante” e incentrata sul racconto del Giappone, attraverso la cinematografia giapponese. Anche il Cineforum si sviluppa con la visione di un film al mese: il prossimo appuntamento è in programma domenica 15 dicembre alle ore 16, sempre presso la sede di via Biffi 7, e sarà dedicato alla proiezione del film “Harakiri”, prodotto nel 1962 dal regista nipponico Masaki Kobayashi e vincitore del Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes del 1963. La presentazione e il commento saranno a cura di Stefano Giusto.