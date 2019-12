È arrivato il Natale! Un momento da condividere con le persone più care, ma anche con le persone meno fortunate e senza dimenticare la solidarietà. La Vigilia invece, vede la Santa Messa nelle diverse parrocchie e il tradizionale panettone e vin brulè negli oratori. Ecco quindi gli eventi in programma per questi giorni.

Ecco le chiese delle principali città in provincia dove si celebra la messa di mezzanotte – LE CHIESE

Varese Xmas Village – Piazza Repubblica

Un villaggio a tema natalizio per bambini e famiglie nel centro della città. I più piccoli potranno consegnare le letterine a Santa Claus tutti i venerdì dalle 16 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Il Grinch incontrerà i bambini tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. Tutti i venerdì, sabato e domenica al termine dell’orario di visita, spettacolo gratuito a porte chiuse (fino ad esaurimento posti).

Piazza Carducci

Casetta della Regina dei Ghiacci dove i bimbi potranno incontrare il sabato mattina Kristoff (10.30-12.30), il sabato pomeriggio Anna (15.30 – 17.30) e la domenica pomeriggio Elsa (15.30 – 17.30).

Piazza Monte Grappa

Mercatino di Natale: casette in legno con vendita di prodotti tipici, alimentari e non. Tutti i giorni dalle 10 alle 20. Nella struttura in vetro di Piazza Monte Grappa fantastici truccabimbi in stile Grinch o Frozen. Tutti i venerdì dalle 16 alle 18; tutti i sabato e le domeniche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Laboratori creativi per bambini dai 3 ai 10 anni. Tutti i venerdì dalle 16 alle 18; tutti i sabato e le domeniche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Piazza San Giuseppe

Mercatino di artisti e artigiani. Il 24 dicembre e il 5 e 6 gennaio dalle 10 alle 19.

Varese – Martedì 24 dicembre a Biumo Inferiore, “Notte di luce” alla Chiesa della Madonnina in Prato, ore 17.30. Partenza del corteo che raggiungerà la chiesa di Biumo Inferiore. Messa vigiliare alle ore 18.00.

Sacro Monte di Varese – Martedì 24 dicembre

Santa Messa di Natale

Santuario di Santa Maria del Monte, ore 24.00. Bus navetta da piazzale De Gasperi alla Stazione Vellone della Funicolare. ANDATA: ore 22.30, 22.45, 23, 23.15. – RITORNO: ore 1.30, 1,45, 2, 2.15. Fermate intermedie: Chiesa di Sant’Ambrogio, Bivio Velate, piazzale Montanari. Corse della Funicolare in coincidenza con gli arrivi e le partenze delle navette. Servizi gratuiti.

Laveno Mombello – È in programma per la sera del 24 dicembre la posa di Gesù Bambino. Il tradizionale appuntamento si terrà dopo la Santa Messa delle 21 e 45 alla Chiesa di Sant’Ambrogio quando i sub posizioneranno la statua sott’acqua. Un evento da non perdere, davvero unico.

Porto Ceresio – Anche quest’anno si rinnova a Porto Ceresio la tradizione della fiaccolata di Natale con gli Alpini. L’appuntamento per chi vuole partecipare a questo suggestivo momento è per le 20.30 all’Oratorio. Da qui si partirà a piedi per la frazione di Ca’ del Monte, dove alle 22 ci sarà un momento di preghiera nella chiesetta del borgo dedicata a S. Antonio. – Tutto il programma

Vergiate – L’Antico forno di Cuirone rinnova la tradizione con lo scambio degli auguri previsto martedì 24 dicembre alla Vigilia di Natale: dalle 14 alle 16 sono previste le visite al forno con la sfornata di pane di segale (prenotazione consigliata scrivendo a fornodicuirone@gmail.com o telefonando al numero 338 2175302). Successivamente alle 22.30 ci sarà la Messa di Natale nella chiesa parrocchiale di San Materno – Tutto il programma

Sesto Calende – Babbo Natale arriva dal Fiume: la ricorrenza si ripete alla vigilia di Natale, la sera del 24 dicembre. Anche quest’anno – l’appuntamento è alle 17 e 30 – sarà compito dei canoisti del Circolo Sestese Kayak quello di scortare Santa Claus sino allo sbarco che avverrà in Piazza De Cristoforis in prossimità del maestoso Albero di Natale. – Tutto il programma

Vedano Olona – Sarà Babbo Natale in persona a consegnare i regali nelle case delle bambine e dei bambini di Vedano Olona. Anche quest’anno l’idea nasce dalla collaborazione tra Pro Loco e l’istituto comprensivo “Silvio Pellico”. – Tutto il programma

NATALE

Varese – La mattina di Natale, 25 coristi del Greensleeves Gospel Choir, diretti da Fausto Caravati saranno in concerto nella Hall dell’Ospedale di Circolo di Varese. Un evento organizzato dalla “Fondazione Circolo della Bontà Onlus” all’interno di “MiFaSolBene”, un’iniziativa nata con l’intento di migliorare la qualità del tempo trascorso in ospedale. – Tutto il programma

SANTO STEFANO

Varese – Giovedì 26 dicembre, nel centro città, Pomeriggi ai Musei: Natale con fantasmi

Sala Veratti, ore 15.30. Spettacolo e laboratorio per bambini tra i 4 e gli 11 anni. Il tradizionale Canto di Natale di Charles Dickens viene riproposto grazie ad una lettura animata. La narrazione prende avvio dalle scene rappresentate negli affreschi, in particolare dalla Nascita di Cristo, dall’Annuncio ai Pastori e dall’Adorazione del Bambino. Si giungerà insieme a realizzare quadri viventi legati alle emozioni che il racconto suscita. Costi attività: 9 euro > 6 anni; 7 euro minori 6 anni; 5 euro adulti. Prenotazione obbligatoria al numero 328.8377206 o scrivendo una mail a varesemusei@archeologistics.it. – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Giovedì 26 dicembre, Le Natività del Sacro Monte, dall’antico al contemporaneo, Museo Baroffio, ore 10.00. Percorso guidato tra le rappresentazioni della Natività, per comprendere come questa tematica sia stata affrontata nei secoli dagli artisti. La visita comprenderà la Cripta del Santuario, dove è conservata una rappresentazione della nascita di Gesù della fine del XIV sec., e il Museo Baroffio con le sue opere fiamminghe e di arte contemporanea. Il costo per biglietto e visita guidata sarà di 10 euro; prenotazione obbligatoria sul sito www.sacromontedivarese.it, per mail a info@sacromontedivarese.it o chiamando il numero 366.4774873.

Busto Arsizio – Dagli avanzi di Natale una cena per i più poveri. È quella che si terrà il 26 dicembre a Sacconago. Come donare gli avanzi? Il ritiro avverrà a Sacconago il 25 dicembre dalle ore 16:00 alle 17:00 nel piazzale della Chiesa Nuova in via San Cirillo 6 ma «se qualcuno vuole portarci qualcosa ma non potrà farlo in quell’occasione può chiamarci così possiamo accordarci per ritirarlo in un altro momento». Il numero di telefono da contattare è il 3462281305. Tutto il cibo ritirato «verrà poi portato all’oratorio di San Luigi dove verrà riscaldato, riadattato e inserito in vaschette, e verrà poi utilizzato per tre scopi: la cena dell’amicizia a San Luigi con persone che ci sono state segnalate, la distribuzione in stazione FS che avverrà alle ore 19 e la distribuzione diretta alle famiglie in difficoltà di Busto Arsizio, che ci sono state segnalate da organizzazioni caritatevoli presenti sul territorio».- Tutto il programma