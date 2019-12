Educandato di Roggiano: «Grandi novità a gennaio 2020»

C’è aria di festa all’Educandato, dove fervono le attività didattiche e ricreative, in attesa del Natale e delle tanto attese vacanze.

Le suore di Santa Marta, i docenti e tutto il personale augurano a tutte le famiglie del territorio, alle istituzioni e agli operatori sociali e culturali che interagiscono costantemente con la scuola, un sereno e gioioso Natale e un felice inizio dell’anno nuovo, con un arrivederci a gennaio, che comincerà con una settimana importante per l’Educandato.

Giovedì 9 gennaio, infatti, ricorrerà l’anniversario della nascita del Beato Tommaso Reggio, il fondatore della congregazione delle Santa Marta, e le suore consegneranno premi agli alunni che si sono distinti per generosità e impegno; sabato 11 gennaio, dalle ore 14.30 alle 17.00, ci sarà un open day: in questa occasione non solo potranno essere formalizzate le preiscrizioni, ma potranno anche essere effettuate nuove iscrizioni (il termine ministeriale è previsto per la fine del mese).

Chi fosse interessato a conoscere l’Educandato, con i suoi spazi e la sua proposta formativa, e a ricevere informazioni sui costi e le modalità di iscrizione potrà dunque approfittare di questa opportunità oppure potrà contattare la preside Suor Andreina per fissare una visita “su misura” durante l’orario settimanale (segreteria: 0332.575101).