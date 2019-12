Emendamenti per la Consulta Giovanile, Varani: “Grande soddisfazione”

«Ho avuto notizia che sono stati presentati alcuni emendamenti, da parte sia dalla maggioranza sia dell’opposizione, con la finalità di attribuire un budget alla Consulta Giovanile. Non posso che esprimere grande soddisfazione e i più sinceri ringraziamenti per l’attenzione con cui tutta la politica, senza divisioni, guarda a questa importante esperienza a livello giovanile».

Così Roberta Varani, Presidente della Consulta Giovanile di Varese, commenta la presentazione degli emendamenti finalizzati a sostenere le attività dell’organismo. «Sono molto felice e fiera di questo fatto – spiega – poiché indica molto chiaramente che il nostro impegno è stato riconosciuto: sono state tante le attività che abbiamo portato avanti, coronate con la giornata dello scorso 26 ottobre».

«Personalmente, mi sono anche mossa su più fronti per ottenere finanziamenti privati e adempiere al nostro ruolo in maniera efficiente – prosegue Varani – ora un organo nato come consultivo viene investito di progettualità e di importanza. A partire dall’anno prossimo spero di poter coordinare ancor meglio gli sforzi delle singole associazioni per produrre attività e servizi sempre più puntuali e precisi. Per questo ringrazio tutti coloro i quali mi hanno aiutata durante quest’ultimo anno, sicuramente non facile, nella gestione e nell’organizzazione della Consulta stessa».