Eolo ottiene un finanziamento da 155 milioni per la crescita nei piccoli comuni del Sud Italia

EOLO, il principale operatore in Italia nel Fixed Wireless Access ultra broadband per i segmenti business e residenziale, annuncia la firma di un accordo di finanziamento per un ammontare complessivo di oltre 155 milioni di euro, fornito da un pool di sei istituti di credito internazionali e domestici di primario standing composto da UniCredit, Natixis, MPS Capital Services, Banco BPM, Credit Agricole Italia ed Intesa Sanpaolo.

Obiettivo dell’operazione è di accelerare ulteriormente la crescita di EOLO in particolare nei piccoli comuni del Sud Italia, ampliando la copertura del servizio EOLO FWA a 100 Mega, e nelle aree che soffrono di più lo speed divide. Già oggi, la connettività a 100 Mega è disponibile in 89 province, di cui 22 nel Sud Italia. A fine novembre, EOLO conta oltre 430 mila clienti in abbonamento attivi (in crescita del 30% rispetto al precedente anno) tra famiglie e imprese, residenti in 6.051 comuni servendo con il proprio servizio di connettività oltre un milione di cittadini in tutta Italia.

L’operazione si inserisce nella strategia di crescita e consolidamento avviata a fine 2017 con l’ingresso del fondo Searchlight Capital Partners LP, e che ha già visto l’implementazione di un piano di investimenti triennale per circa 300 milioni di euro.

«Quotidianamente le nostre persone lavorano a nuove soluzioni tecnologiche e allo sviluppo di una rete sempre più capillare che ci aiuti a risolvere il problema del digital speed divide che ancora affligge diverse province del nostro territorio – commenta Luca Spada, Presidente e fondatore di EOLO -. La conclusione di questo accordo ci permette di avere a disposizione nuove risorse finanziarie, utili ad accelerare ulteriormente la nostra strategia di crescita anche verso le regioni del Sud e consolidarci come l’operatore nazionale di riferimento per i piccoli comuni di cui l’Italia è particolarmente ricca. È una grande soddisfazione ricevere questo segno di estrema fiducia da parte del mercato e della comunità finanziaria, che riconosce ad EOLO oltre ad un ruolo di ormai consolidata leadership nel mercato, la capacità di sviluppare una tecnologia unica al mondo in grado di ridurre lo speed divide in maniera sostenibile».

Nel corso dell’anno, EOLO ha rafforzato la propria leadership nei territori spesso dimenticati dai grandi operatori, sia attraverso lo sviluppo di servizi destinati al mondo del business aziendale, con una business unit dedicata, che tramite l’avvio di un progetto triennale di restituzione verso i territori sui quali opera, EOLO Missione Comune. L’azienda ha inoltre integrato i servizi da sempre offerti attraverso la propria tecnologia wireless FWA a 100 Mega, con servizi di connettività in Fibra Ottica, oggi attivi in 113 città di provincia, garantendo così ai propri clienti il miglior servizio di connettività disponibile.

UniCredit, Natixis e MPS Capital Services hanno agito in qualità di Global Coordinator dell’operazione di finanziamento; la società è stata assistita da Fineurop Soditic in qualità di financial advisor, e da Clifford Chance come legal advisor. Il pool delle sei banche finanziatrici coinvolte è stato assistito dallo studio Dentons.