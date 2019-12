Europei vasca corta, Castiglioni tradita dal regolamento, Martinenghi sesto

Prima giornata non troppo sorridente per Arianna Castiglioni e Nicolò Martinenghi agli Europei in vasca corta che si stanno svolgendo a Glasgow. (Foto Facebook – LEN)

Nella prima giornata di gare sono andati in scena – anche – i 50 rana, specialità dei due varesotti.

Nella gara maschile Nicolò Martinenghi ha nuotato discretamente raggiungendo la finale e chiudendo con il sesto posto finale, siglando il suo nuovo personale con 26’01. Meglio di lui ha fatto l’altro italiano, Fabio Scozzoli, che ha conquistato il terzo posto e la medaglia di bronzo con 25’84.

Capitolo donne: davvero sfortunata Arianna Castiglioni, eliminata dalle sue stesse compagne di squadre, oltre che dal regolamento. Nelle prime batterie hanno nuotato più veloce di lei (29”93 il tempo di Arianna) le altre due italiane Bendetta Pilato e Martina Carraro, che poi hanno dominato la finale arrivando prima e seconda, oro e argento. Il regolamento prevede infatti un blocco di massimo due atlete per nazione; a farne le spese è stata la Castiglioni che con il crono in batteria sarebbe arrivata ai piedi del podio in finale. Davvero un peccato.

Rivedremo Arianna Castiglioni e Nicolò Martinenghi in vasca anche venerdì, impegnati nei 100 rana.