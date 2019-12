“Famiglia in costruzione”, una scultura per il Comune di Saronno

Una scultura che racconta la forza dell’unione familiare, nell’atrio del Municipio di Saronno. Protagonista è lo scultore e pittore Francesco Schiavo, in arte “Fraschi”: nato a Catania nel 1956 e residente a Saronno dal 1965, l’artista autore di esposizioni in luoghi prestigiosi e insignito di numerosi premi e riconoscimenti, ha donato al Comune la sua scultura intitolata “Famiglia in costruzione”.

La donazione è stata ratificata con una delibera della giunta comunale approvata il 26 novembre, con oggetto la donazione di una scultura lignea da parte dello scultore. La decisione della giunta rientra in una politica di valorizzazione degli artisti locali, a cui vengono concessi spazi espositivi per mostre personali o collettive e occasioni pubbliche in cui poter esprimere la loro arte.

Dopo la concessione dello spazio espositivo di Sala Nevera all’Unione Italiana Ciechi nel mese di maggio, per ospitare la mostra “Arte in materia” realizzata da “Fraschi” per regalare un’esperienza extrasensoriale dedicata ai non vedenti, lo scultore ha manifestato l’intenzione di donare alla città una delle sue sculture, nella quale domina il tema della famiglia e dell’unione. «Famiglia in costruzione – spiega Francesco Schiavo – è un’opera a tutto tondo ideata dopo “Maternità”, un’altra mia scultura. Mi è sembrato quasi un passaggio naturale. E’ dedicata alle diverse problematiche di una famiglia, ma con sano ottimismo».

L’artista ha proseguito nella descrizione dell’opera donata alla città, soffermandosi su ciò che raffigura e sulla particolarità della scultura, realizzata in legno di tiglio: «Il bambino in braccio a sua madre cerca con le proprie mani il padre, nel retro, saldando l’unione stessa della famiglia e rendendola unica e forte. La particolarità dell’opera sono i mattoncini con cui la realizzo. E’ in legno di tiglio e alta 150 cm, è stata ultimata quest’anno». Francesco Schiavo ha infine spiegato il motivo della sua scelta di donare la scultura al Municipio di Saronno: «Dono “Famiglia in costruzione” al Comune di Saronno in quanto la ritengo una scultura che appartiene a tutti, e ritengo al tempo stesso che il Municipio sia il suo luogo ideale». L’opera sarà posizionata nell’atrio comunale e rimarrà in esposizione al pubblico per un periodo di due mesi.